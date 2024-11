Coda vs Notion, le match des outils de création de contenus no code

Outils tout en un, ils permettent l'un comme l'autre de créer et de partager toute sorte de documents au sein d'une équipe projet. Les deux éditeurs américains s'adressent toutefois à deux populations différentes.

La promesse du no code est désormais bien identifiée. Comme son nom l'indique, le développement sans code permet de concevoir un site ou une application web sans écrire une ligne code. A partir d'une interface 100% visuelle, le développeur assemble des briques fonctionnelles pré-paramétrées, les relie à une base de données et assure leur interopérabilité. En automatisant ainsi les flux de travail, le mouvement no code a donné naissance à des outils couteau-suisse totalement inclassables. Moins connus qu'Airtable, Notion et Coda font partie de cette famille de solutions atypiques. Ces outils de productivité, comme ils se présentent, permettent de créer une très grande variété de contenus se présentant sous forme de textes, d'images, de vidéos et de feuilles de calcul.

Une fois ces notes, ces documents et autres dashboards centralisés au sein d'un même espace de travail, les membres d'une équipe projet peuvent les organiser sous forme de tâches de travail et se coordonner depuis un calendrier partagé. Notion et Coda font appel à des workfkows et à l'IA pour automatiser les tâches les plus répétitives. Solutions tout-en-un, ils peuvent se substituer à des outils aussi différents que Google Docs, Trello, Asana, Jira, Slack ou Evernote.

Comparatif de Coda et Notion Notion Coda Année de lancement 2016 2014 Points forts Simplicité d'utilisation, richesse fonctionnelle, communauté française Performances, fonctionnalités avancées, feuilles de calcul complexes, logiques métiers Points faibles Limitations pour gérer de grands volumes de données, automatisations restreintes Courbe d'apprentissage plus élevé, interface moins intuitive, site et interface en anglais Nombre d'interfaces d'intégration Près de 110 Plus de 600 Références clients Netflix, Discord, Affirm, Figma… Uber, The New York Times, Square, TED… Tarification Trois formules. A partir de 9,50 euros par utilisateur et par mois Trois formules. A partir de 10 dollars par créateur de document et par mois

Au-delà de la gestion de projet et de la collaboration autour d'un contenu, Coda et Notion peuvent être utilisés pour la gestion documentaire, le suivi des ventes, le design collaboratif ou la planification des actions marketing. En fait, ce sont aux organisations de s'approprier ces outils protéiformes et de créer leurs propres cas d'usage. Une autre promesse du no code.

Grand public versus population tech

S'ils se ressemblent dans leurs approches, Coda et Notion ont des positionnements et donc des cibles bien distincts. Facile à prendre en main et riche en fonctionnalités, Notion vise un public large, de l'entrepreneur individuel à la grande entreprise. Cofondateur de Code.store, une agence spécialisée dans le low code, Bertrand Merle salue la simplicité de sa prise en main. "Après une heure de formation en ligne, n'importe quel utilisateur peut réaliser des opérations basiques. Avec ses codes visuels, son interface ergonomique, Notion peut se rapprocher d'un Monday", constate-t-il.

"Notion ne nécessite pas de background technique et peut être utilisé par les équipes des ventes ou du marketing", abonde Pierre Launay, PDG de l'agence Cube et président du Syndicat français des professionnels du no code (SFPN). A contrario de "Coda qui s'adresse à une population davantage tech, et nécessite une courbe d'apprentissage plus élevée."

"Coda convient aux professionnels qui veulent structurer un grand volume de données et automatiser leurs tâches en poussant plus loin l'intégration d'applications tierces"

En contrepartie, Coda offre des fonctionnalités avancées et permet, selon Pierre Launay, de "gérer des formules de calcul aussi riches et variées que sous Excel". De par ses performances, "Coda convient aux professionnels qui veulent structurer un grand volume de données et automatiser leurs tâches en poussant plus loin l'intégration d'applications tierces", complète l'intéressé.

La popularité de Notion, ses investissements en markéting et son large réseau de partenaires intégrateurs rassureront le marché sur sa pérennité. Editeur de taille plus modeste, Coda peut, lui, mettre en avant sa proximité avec ses clients. "Coda communique sur sa feuille de route en R&D et est réactif face aux retours de ses utilisateurs", avance Bertrand Merle. Coda a toutefois réussi à lever 240 millions de dollars en plusieurs tours de table.

La différence de population visée (grand public versus cible d'initiés) se retrouve jusque dans leurs modèles de pricing. Alors que Notion propose classiquement un tarif par utilisateur, Coda facture un abonnement mensuel par créateur de document. A chaque organisation de voir dans quel modèle elle est gagnante. Les deux éditeurs californiens proposent une version gratuite permettant de se faire une idée en conditions réelles.

Norton pour la facilité d'utilisation

Notion se présente comme une solution tout-en-un permettant à une organisation de créer divers types de contenus et de collaborer autour. Notes de réunion, présentations, spécifications techniques, tables de matières, listes de tâches... Le périmètre des contenus éligibles s'étend au fil de l'imagination des utilisateurs.

Au-delà de la création de documents, Notion permet de gérer des projets avec une visualisation des tâches au format timeline ou Kanban. Il est également possible de bâtir des tableaux de bord comprenant différents indicateurs et graphiques personnalisés. Notion propose aussi de construire une base de connaissances sous forme de wiki d'entreprise.

Notion met en avant l'intégration de fonctionnalités d'intelligence artificielle. L'IA doit, selon l'éditeur, non seulement aider ses utilisateurs à rédiger et organiser des contenus mais aussi à rechercher plus facilement l'information. Dans un récent billet de blog, Norton présente son assistant intelligent comme un nouveau collègue à qui on peut demander une information sur un projet ou de corriger la première version d'un document.

Alors que les données de ses clients sont actuellement hébergées aux États-Unis, Notion a fait savoir qu'il rendra possible la localisation de ces données en Europe l'année prochaine, en commençant par Francfort, en Allemagne. Si les entreprises peuvent déjà s'inscrire à ce programme, sa disponibilité générale est prévue pour l'été 2025.

Coda pour ses fonctionnalités avancées

Coda se présente comme une plateforme de travail collaboratif permettant aux membres d'une équipe projet de créer et de partager des documents et des feuilles de calcul complexes en temps réel. L'éditeur parle de hub d'équipe. Plutôt que de partir d'une feuille blanche, Coda propose des milliers de modèles par typologie de contenu ou de cas d'usage.

La plateforme peut, par exemple, servir à préparer une réunion, à bâtir une feuille de route produit ou à construire une base de connaissances. Coda met aussi en avant sa capacité d'intégration à des applications tierces comme Figma, Salesforce, GitHub, Slack ou aux calendriers de Google et Microsoft Outlook via une bibliothèques de plus de 600 APIs.

Coda a annoncé un partenariat avec Snowflake qui, a par ailleurs, investi dans la société. Le pack Snowflake permet aux utilisateurs de Coda de synchroniser les données issues de la plateforme cloud de Snowflake et de les intégrer dans leurs documents et graphiques. Objectif : transformer les données en actions et faciliter la prise décision. Les deux partenaires ont aussi lancé Code Brain, une plateforme d'IA facilitant la recherche d'informations.