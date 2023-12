Ne payez jamais d'amende quand vous êtes dans cette situation, vous vous feriez avoir

Les arnaques numériques grand public se multiplient, et la dernière méthode en date est particulièrement vicieuse : des cybercriminels usurpent l'identité de structures de l'Etat pour voler des données bancaires.

Des cybercriminels ingénieux ont décidé de jouer sur la peur de tout à chacun de devoir payer une amende majorée pour cause de retard de paiement. Leur but, récupérer un maximum de coordonnées bancaires via une campagne de SMS frauduleux. Voici comment ils opèrent : vous recevez un SMS copiant la structure d'un message automatisé qui usurpe l'identité de l'ANTAI (l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions). Le contenu indique que vous êtes en retard pour le paiement d'une amende et présente ce message comme l'ultime avertissement avant majoration. Pour éviter ce surcoût, vous êtes invité à cliquer sur un lien qui vous redirige vers un site web qui est une réplique trompeuse de celui de l'ANTAI. C'est une imitation parfaite, tout y est. Logo officiel, URL correspondant à celui des vrais sites gouvernementaux, il possède même des mentions légales.

Une fois sur le site, vous devez remplir un formulaire avec vos nom et prénom, et avec la référence de l'amende que vous devez payer. Car oui, nos escrocs sont allés jusqu'à créer un faux numéro de référencement que vous trouvez dans le SMS, pour imiter à la perfection la procédure française du paiement des amendes. Une fois le formulaire rempli, on vous invite à payer l'amende en fournissant vos coordonnées bancaires. Ce que vous faites. On vous informe alors que votre amende est payée et que vous n'aurez pas de majoration… En réalité, vous êtes tombé dans le piège, les escrocs ont désormais accès à vos coordonnées bancaires.

Vous ne pourrez vous rendre compte de cette situation que si vous consultez régulièrement vos comptes bancaires, car des mouvements suspects y apparaitront. Si vous ne le faites pas, votre banque risque de vous appeler un jour pour vous signaler que d'étranges opérations ont lieu et qu'une somme non négligeable a disparu de votre compte.

Il est à noter que certains groupes d'escrocs ont une tactique fonctionnant en deux étapes. Première étape, le SMS frauduleux, deuxième étape, ils appellent les victimes qui ont rempli le formulaire sur leur faux site en se faisant passer pour leur conseiller bancaire leur annonçant une fraude à la carte bancaire. Ce qui est vrai, mais leur astuce réside dans le fait qu'ils vont vous inviter à faire un virement vers une structure bancaire assurant contre la fraude. Sauf qu'en réalité, ce virement ira directement dans la poche des escrocs qui vous auront alors arnaqué deux fois.

Comment se prémunir de cette escroquerie ? Pour commencer, gardez l'information suivante en tête à chaque fois que vous recevez un SMS parlant d'amende à payer. La sollicitation via SMS pour régler une amende est une pratique inexistante en France. L'ANTAI le confirme clairement sur son site internet. Un autre élément devrait immédiatement éveiller vos soupçons : l'origine du message. Les numéros affichés lors de la réception de ces SMS frauduleux sont des numéros classiques. Or, les institutions gouvernementales n'envoient pas de SMS depuis des numéros de téléphones mobiles standards. C'est sur ce point que les escrocs ne peuvent pas imiter totalement l'Etat. Et si réellement vous avez un doute, un rapide coup d'œil sur le site officiel de l'ANTAI peut vous confirmer la supercherie car le numéro de référencement que les escrocs auront créé pour vous n'existera pas dans la base de données de l'ANTAI.

Si vous avez rempli le formulaire du faux site de l'ANTAI et qu'une personne inconnue se faisant passer pour un conseiller de votre banque vous appelle, raccrochez et appelez votre banque via le numéro habituel pour signaler l'incident. Enfin si vous recevez ce type de SMS, gardez votre sang froid. Les escrocs comptent sur le fait que vous réagissiez machinalement et dans l'urgence. Quelques minutes de réflexion peuvent vous éviter de perdre de l'argent.