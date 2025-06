Tadaweb lève 20 millions de dollars pour développer sa solution d'Osint

La société luxembourgeoise Tadaweb souhaite continuer de développer sa solution d'open source intelligence grâce à l'IA et à une approche small data.

Tadaweb annonce au JDN une levée 20 millions de dollars pour développer sa solution dédiée au renseignement en sources ouvertes (Osint). Ce sont les fonds d'investissement Arsenal Growth, Forgepoint Capital International et Wendel qui ont mené ce tour de table. Cette levée de fonds permettra aussi à l'entreprise luxembourgeoise d'accélérer son expansion internationale.

Un outil qui augmentee l'efficacité de l'analyste

La solution de Tadaweb est une plateforme SaaS utilisée par des grandes entreprises et des organisations publiques ou privées de défense et de sécurité. Sa promesse est d'augmenter l'efficacité des analystes et enquêteurs en réduisant le temps d'accès aux informations utiles et essentielles. Grâce à l'IA et à une approche small data, cette solution doit permettre une obtention rapide des informations pertinentes pour chaque requête.

"La plupart des acteurs d'Osint font du big data : ils recueillent beaucoup de données et repèrent à partir de celles-ci de grandes tendances", observe François Gaspard, cofondateur et PDG de Tadaweb. "De notre côté, en utilisant une approche small data, nous allons chercher seulement des informations très précises. Nous fournissons à nos clients l'information strictement nécessaire pour prendre les bonnes décisions", ajoute-t-il.

Cette solution diminue aussi le temps que les analystes consacrent à la recherche et au tri des informations. "Tadaweb renverse le modèle avec une solution qui réduit le temps d'analyse de plusieurs jours à quelques minutes", précise l'entreprise. De quoi permettre de se concentrer sur des tâches prioritaires comme l'identification des menaces. Enfin, "l'IA de Tadaweb est capable d'expliquer le procédé qui lui a permis d'aboutir à l'information qu'elle fournit. Grâce à cette transparence, l'analyste peut avoir confiance en le système", précise le PDG.

Vers une expansion internationale

Tadaweb possède des bureaux en France, aux Etats-Unis, au Luxembourg, au Royaume-Uni et au Canada. L'entreprise est détenue principalement par des actionnaires français et environ un tiers de ses clients sont français, précise François Gaspard. Parmi ceux-ci se trouvent des grandes entreprises du CAC 40 mais aussi des organisations publiques ou privées du secteur de la défense et de la sécurité.

Tadaweb souhaite profiter de cette levée de fonds pour "continuer de s'étendre aux Etats-Unis, en France et au Royaume-Uni mais aussi dans les pays d'Europe du nord. "Nous souhaitons aussi diversifier notre clientèle et toucher encore plus le secteur privé", précise François Gaspard.