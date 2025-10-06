Filigran lève 58 millions de dollars pour accélérer son expansion internationale

La cybertech française prévoit d'intégrer une solution de gouvernance, risque et conformité dans ses services.

Créée en 2022, la pépite cyber française Filigran annonce ce 6 octobre une levée de fonds de 58 millions de dollars. Ce nouveau tour de table, réalisé un an après le précédent de 35 millions de dollars, a été mené par Eurazeo, avec le soutien de Deutsche Telekom et les investisseurs historiques Accel et Insight Partners. "Cette levée va nous permettre de réaliser tous les projets qu'on souhaitait effectuer ces trois prochaines années", se félicite Samuel Hassine, président-directeur général. L'entreprise prévoit de développer son offre de solutions et multiplier ses implantations dans le monde.

OpenGRC : un nouvel outil de la plateforme

La suite eXtended Threat Management (XTM) que fournit Filigran est actuellement composée des modules OpenCTI et OpenBAS. OpenCTI aide à structurer les données de renseignement sur les menaces à l'échelle mondiale et OpenBAS exploite ces données pour identifier des failles de sécurité dans les organisations. "On investit énormément dans OpenBAS qui va être renommé OpenAEV très bientôt, AEV signifiant adversarial exposure validation". A ces deux modules s'ajoutera prochainement OpenGRC, une solution de gouvernance, risque et conformité. Le lancement d'une plateforme d'agents IA "capable d'interagir avec l'écosystème de ces solutions" est aussi envisagé.

"Nous avions prévu de développer le module OpenGRC à la fin de l'année 2026 mais grâce à cette levée de fonds nous allons pouvoir le développer dès maintenant. Cette solution de risk assessment et risk scoring se basera sur des flux de données automatisés en temps réel et sera open source comme les autres modules. Cette solution doit permettre aux organisations qui l'adoptent de gérer au mieux le risque au regard des menaces qui pèsent sur elles. Grâce à cet ajout, on peut gérer la menace de bout en bout : OpenCTI permet de connaître la menace, OpenAEV de mesurer les écarts entre la menace et la posture de sécurité des organisations et OpenGRC de prioriser les remédiations que les organisations doivent adopter pour combler ces écarts".

Vers une expansion internationale

"Nos ambitions sont internationales. On s'est toujours vus comme une entreprise très globale. Nous nous sommes très rapidement implantés en Australie, en Asie-Pacifique et aux Etats-Unis. Désormais, on veut tripler le nombre de collaborateurs aux Etats-Unis et conquérir de nouveaux marchés." Actuellement, l'entreprise compte environ 160 salariés, dont 100 en France et une trentaine aux Etats-Unis. L'objectif de Samuel Hassine est d'employer une centaine de salariés aux Etats-Unis dans les deux prochaines années.

L'entreprise, qui travaille avec le FBI et d'autres services de renseignement, ouvre aussi deux filiales en Arabie Saoudite et au Japon. Elle renforce également sa présence en Asie et en Europe, notamment en Allemagne, avec de nouveaux recrutements. "Chez Filigran, nous espérons devenir un des leaders mondiaux, présent sur tous les continents, des solutions de gestion proactive des menaces, en complément de Palo Alto et de Crowdstrike", conclut le dirigeant.