Infographie : le webmarketing, meilleur remède des retailers contre le Covid

PrestaShop s'est penché sur le sort de 550 marchands européens face au coronovirus. Et en tire des conclusions sur l'impact de la crise selon leur taille, leur secteur, leur niveau de digitalisation et leur techniques marketing.

Bien sûr, la crise sanitaire a eu des conséquences graves sur l'activité des marchands. Mais si la situation a été la même pour tous, les manières d'y faire face ont été multiples. Parmi les enseignements de la dernière étude menée par PrestaShop auprès de 550 marchands français, espagnols et italiens au mois d'avril, la stratégie de vente omnicanale et le recours au webmarketing apparaissent comme les principaux leviers d'un impact modéré, voire positif, de la crise.

Si 71 % des marchands interrogés reconnaissent que le Covid-19 a eu un impact négatif sur leur activité, les secteurs de l'alimentaire, du bricolage et du jardinage ont été fortement plébiscités par les consommateurs durant la période. Par ailleurs, l'étude de PrestaShop souligne que les marchands ayant généré plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires en 2019 sont parvenus à maintenir une croissance pondérée. D'après le CEO de PrestaShop, Alexandre Eruimy, cet écart de situation entre les marchands trouve son explication dans le degré de digitalisation de leur activité. "Désormais, la digitalisation des ventes devient indispensable, et dans son sillage, l'omnicanalité. En 2019, 49 % des entreprises avaient initié une stratégie omnicanale. Or, cette démarche est indispensable pour une meilleure expérience client", souligne l'intéressé.

Avec des reports de ventes de l'offline à l'online dépassant les 50 % dans la grande consommation, les jeux et jouets, ou encore les vins et spiritueux, l'omnicanal s'est avéré un atout majeur pendant la crise. D'autant plus pour s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation telles que l'usage du digital par les seniors pour faire leurs achats en ligne.

Le webmarketing, geste barrière contre la crise

Emailing, campagne Google ou opérations marketing sur les réseaux sociaux, l'étude de PrestaShop révèle que les leviers d'acquisition digitaux restent encore très peu utilisés par les marchands. En effet, 54% d'entre eux ne font pas habituellement de webmarketing. Et les trois quart de ceux là ont subi négativement les conséquences de la crise. Concrètement, la plateforme d'e-commerce note une bascule vers le commerce en ligne : le nombre de nouvelles boutiques pendant le confinement a augmenté de 40%. "Notre mission consiste à accompagner au mieux la reprise grâce à la vente en ligne", abonde le CEO de PrestaShop qui note par ailleurs une augmentation de 54% des achats de modules pendant le confinement par rapport au début de l'année. Amélioration du design du site marchand, outil de chatbot ou intégration de pop-up, cette évolution traduit une volonté des marchands de développer de nouvelles fonctionnalités sur leur site marchand.