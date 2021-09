E-commerce : le chiffre d'affaires du 2e trimestre grimpe de 25% grâce au rebond des ventes de services

Le chiffre d'affaires du e-commerce français est en hausse de 24,9% au 2e trimestre 2021, et ce grâce au redémarrage des services, d'après la Fevad.

Le marché du e-commerce français se porte bien. En témoigne la progression du chiffre affaires de 24,9% au deuxième trimestre sur un an, soit 6,5 milliards d'euros de plus qu'en 2020, d'après le dernier bilan trimestriel de la Fevad. Une fois n'est pas coutume, ce résultat témoigne d'un retour à l'équilibre entre la vente des produits et des services. En effet, la catégorie des services a connu des temps difficiles en raison de la crise sanitaire avec une augmentation des ventes de 1% seulement entre les premiers trimestres 2020 et 2021, mais la tendance s'est inversée ce trimestre. La vente des services a enfin bénéficié d'un net rebond au deuxième trimestre avec une progression de 45% sur un an tirée par la reprise des ventes dans le secteur du tourisme et des loisirs depuis le mois d'avril. Il faut dire que l'accélération de la campagne de vaccination et le déconfinement survenu au mois de mai ont contribué à ce revirement de situation. Mais le niveau des ventes de services reste toutefois encore en retrait par rapport à 2019 (-26%).

Ce trimestre, la vente de produits enregistre une croissance de 10% en raison du troisième confinement (3 avril-19 mai) et de l'arrivée de nombreux nouveaux sites marchands. A ce sujet, l'indicateur trimestriel de création de nouveaux sites connait une accélération importante, +16%, ce qui représente un solde net de 27 000 nouveaux sites sur un an, soit l'équivalent d'un nouveau site marchand toutes les 20 minutes.

Avec la reprise des ventes de services, le montant moyen dépensé par acheteur connait un rebond à 890 euros (+12%) produits et services confondus, pour un nombre total de 518 millions de transactions enregistrées au cours du deuxième trimestre 2021.



Le nombre de cyberacheteurs en constante augmentation

D'après l'Observatoire des usages Internet de Médiamétrie, le nombre global de cyberacheteurs affiche désormais une croissance tranquille, près d'un million soit une hausse de 2,3% sur un an. Et les acheteurs fréquents progressent eux aussi plus rapidement : au deuxième trimestre 2021, plus de 70% des acheteurs en ligne ont réalisé au moins un achat au cours des 3 derniers mois. Ils étaient 63,6% au T2 2020, soit une hausse de 12% en un an. Au total, 42 millions d'internautes ont effectué des achats en ligne au cours du deuxième trimestre 2021. Mais l'augmentation des cyberacheteurs implique toujours plus de sécurité lors des transactions. D'ailleurs, les applications bancaires sont largement plébiscitées par les Français puisque 72% des cyberacheteurs ont téléchargé celle de leur banque et parmi eux, 91% l'utilisent pour authentifier leurs achats en ligne.

*Les données collectées par la Fevad auprès des sites marchands correspondent aux définitions suivantes :

Indice commerce électronique (iCE 100) : Chiffre d'affaires réalisé en direct par les entreprises du Panel iCE 100 sur l'internet fixe et mobile. Les sites qui éditent une marketplace ne comptent pas le volume d'affaires réalisé sur marketplace, ni les commissions générées. Uniquement les commandes livrées en France. Tous les lieux de livraison sont retenus (y compris retraits en magasin). Il s'agit du chiffre d'affaires commandé (on considère la date de prise de commande et pas la date de livraison). Annulations, échanges et retours déduits, frais de port compris, TTC pour les ventes aux particuliers, HT pour les ventes aux professionnels.

Indice place de marché (iPM) : Les sites qui éditent une marketplace déclarent les ventes réalisées sur la marketplace par les vendeurs utilisateurs.

Indice commerce mobile (iCM) : Chiffre d'affaires réalisé en direct par l'entreprise sur smartphones et tablettes numériques dans le cadre des sites mobiles et applications (hors téléchargements d'applications).

Composition du Panel iCE 100 : Plus de 100 sites : produits grand public (100 sites), e-tourisme (15 sites) et ventes aux professionnels (20 sites).

Composition du Panel PSP : 9 plateformes sécurisées de paiement : Adyen - Dalenys - Ingenico, a Worldline brand - Monetico Paiement – Monext – Paypal - PayZen - Verifone -Worldline.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Estimation du marché global : Le calcul de l'estimation du marché global est réalisé à partir des données recueillies auprès des sites du panel iCE 100, de la valeur des paiements électroniques (hors membres du panel iCE 100) communiqués par les prestataires participant au panel PSP et d'une estimation des paiements hors ligne (enquête Fevad auprès des marchands de l'iCE 100).