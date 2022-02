En 2021, l'e-commerce français renoue avec une croissance à deux chiffres

L'activité du e-commerce français a atteint 129,1 milliards d'euros en 2021, selon la Fevad, en hausse de 15,1%. En 2020, la croissance du secteur était passé sous la barre des 10%.

L'e-commerce français sort vainqueur de la pandémie de Covid-19 : en 2021, le secteur a enregistré un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 129 milliards d'euros, en hausse de 15,1% contre +8,5% en 2020, d'après le dernier bilan trimestriel de la Fevad publié ce 3 février. Sur l'année écoulée, la croissance de l'e-commerce français a été portée à la fois par la catégorie produits, en hausse de 7% par rapport à 2020, et par celle des services, en augmentation de 24% par rapport à 2020. Le segment du transport, tourisme et loisirs redécolle en 2021, avec une hausse de 44%, mais en retrait de 16% par rapport à 2019.

Evolution des transactions et du panier moyen

Au total, les sites e-commerce ont totalisé plus de 2,1 milliards de transactions en 2021, soit une hausse de 16%. Le montant moyen d'une transaction a légèrement baissé par rapport à 2020 (-0,8%) pour tomber à 60 euros (61 euros en 2020). Il reste en revanche au-dessus de son niveau de 2019 (+1,8%). A noter, le nombre de sites marchands actifs progresse de 11% sur un an ; un rythme équivalent à celui de l'année 2020.

Quid des marketplaces et des ventes sur mobile ?

En 2021, les achats effectués sur les marketplaces ont continué à s'accélérer. Marketplaces verticalisées, de seconde main, et bien sûr généralistes, sur l'année 2021, les places de marché ont progressé de 5%. Leur poids dans le volume d'affaires des sites qui les hébergent (Panel iCE100 ventes de produits) est de 33% vs 31% en 2020, cela dans le contexte e forte croissance du marché global.

Les ventes sur mobile de l'iCM, qui cumulent ventes de produits et ventes de voyages, longtemps freinées en 2020 par le recul des ventes de transport, voyage, billetterie, etc… retrouvent une croissance à 2 chiffres, à 23%, notamment grâce à la reprise des ventes liées au voyage/tourisme. Après une hausse de 37% au mois d'octobre et de 21% au mois de novembre, elles n'ont toutefois progressé que de 3% au mois de décembre en raison du ralentissement des ventes de voyages avec la reprise de l'épidémie et la propagation des variants Delta et Omicron.

Les données collectées par la Fevad auprès des sites marchands correspondent aux définitions suivantes :

Indice commerce électronique (iCE 100) : Chiffre d'affaires réalisé en propre par les sites du Panel iCE 100 sur l'internet fixe et mobile. Les sites qui éditent une marketplace ne comptent pas le volume d'affaires réalisé sur market place, ni les commissions générées. Uniquement les commandes livrées en France. Tous les lieux de livraison sont retenus (y compris retraits en magasin). Il s'agit du chiffre d'affaires commandé (on considère la date de prise de commande et pas la date de livraison). Annulations, échanges et retours déduits, frais de port compris, TTC pour les ventes aux particuliers, HT pour les ventes aux professionnels.

Indice place de marché : Volume d'affaires réalisé par les sites hébergés sur les places de marché du panel iCE100.

Indice commerce mobile (iCM) : Chiffre d'affaires réalisé en propre sur smartphones et tablettes numériques dans le cadre des sites mobiles et applications (hors téléchargements d'applications).

Composition du Panel iCE 100 : Plus de 100 sites : produits grand public (100 sites), e-tourisme (15 sites) et ventes aux professionnels (20 sites).

Composition du Panel PSP : Adyen, Dalenys, Monetico Paiement, Monext, Paypal, PayZen, Verifone, Worldline.

Estimation du marché global : Le calcul de l'estimation du marché global est réalisé à partir des données recueillies auprès des sites du panel iCE 100, de la valeur des paiements électroniques (hors membres du panel iCE 100) communiqués par les prestataires participant au panel PSP et d'une estimation des paiements hors ligne (enquête Fevad auprès des marchands de l'iCE 100).