ServicePower, spécialiste du field service management, se lance en France

Cette solution en SaaS permet d'optimiser les interventions de service après-vente sur le terrain. Disponible dans 36 pays, l'entreprise accompagne Electrolux dans l'Hexagone.

Avec sa plateforme SaaS, ServicePower entend faciliter les interventions des réparateurs sur le terrain. L'entreprise américaine, spécialiste du field service management (FSM), a décidé de se lancer sur le marché français en mai 2022 pour accompagner le service après-vente d'Electrolux France. Sa solution d'optimisation des interventions sur le terrain permet à la fois de réceptionner les demandes d'intervention des clients, de planifier les réparations, en incluant les aléas du quotidien à l'intervention comme le trafic routier, tout en tenant le client informé tout au long de l'intervention. La plateforme de ServicePower peut être utilisée à la fois par les constructeurs, les distributeurs mais aussi les assureurs, si ils assument la prise en charge du service après-vente.

L'entreprise est présente sur le territoire américain où elle accompagne Bosch, au Royaume-Uni avec Siemens et en Allemagne avec les retailers spécialisés dans l'électronique grand public MediaMarkt et Saturn. ServicePower est disponible dans 36 pays et compte 20 millions de missions par an pour 18 000 clients et 100 000 utilisateurs. L'implantation de bureaux en France lui permet de se positionner sur le marché français et de se rapprocher de ses clients européens.

Main d'œuvre hybride

Les équipes de ServicePower indiquent que la spécificité de leur solution tient à sa capacité à gérer des équipes de main d'œuvre hybride, avec d'un côté des employés techniciens issus de l'entreprise en question et de l'autre des sous-traitants indépendants. Les techniciens et sous-traitants peuvent y accéder via une application mobile et gérer leur facturation sur la plateforme. Le client est tenu informé tout au long de l'intervention et y gagne en autonomie : il peut annuler ou reporter ses rendez-vous directement sur ServicePower.