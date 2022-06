Carbonfact lève 2 millions de dollars pour réduire les émissions de carbone dans la mode

La solution de la start-up française, qui compte notamment La Redoute parmi ses clients, permet de mesurer l'impact environnemental des vêtements et chaussures de marques partenaires.

Carbonfact annonce ce 9 juin 2022 boucler une levée de fonds de 2 millions de dollars menée par Alven, Y-Combinator et plusieurs business angels. La start-up française, installée à Paris et San Francisco, a mis au point une solution SaaS qui permet de mesurer l'impact environnemental d'un produit afin d'évaluer son empreinte carbone. Elle se base sur l'analyse du cycle de vie du produit, un processus qui consiste à regarder toutes les étapes de la production du vêtement ou de la chaussure, du matériau brut à la fin de sa vie.

Carbonfact s'intéresse particulièrement aux émissions des fournisseurs et clients. "Pour une marque de fashion, 95% des émissions de son bilan carbone viennent d'eux, note Marc Laurent, le CEO de Carbonfact. La marque ne sait pas les réduire vu qu'elle n'en a pas de vision granulaire", poursuit-il. Selon le dirigeant, quand généralement un consultant peut réaliser le bilan carbone d'un produit pour une marque en deux semaines pour un prix très élevé, la start-up va être en mesure d'en élaborer plusieurs par heures grâce à sa solution SaaS et son équipe composée de 10 personnes,. Parmi elles, le docteur Bahareh Zamani, spécialiste de l'analyse de cycle de vie du produit, qui a notamment participé à la rédaction de la réglementation européenne en la matière, mais aussi, des ingénieurs software et des data scientists. Grâce à cette solution, les marques partenaires de Carbonfact vont accéder à un benchmark par produit et un classement moyen des étapes de production de leur produit et de leur impact environnemental. Le but : construire des scénarios pour améliorer leurs vêtements ou chaussures.

Orienter le sourcing produit

Carbonfact est déjà partenaire de 150 marques dont des plateformes multimarques comme La Redoute, L'exception ou encore Yoox Net A Porter. Elle va leur donner la possibilité d'évaluer l'impact environnemental de leur catalogue et donc de faire évoluer leur sourcing : "Nous scannons l'ensemble de leur catalogue et nous pouvons analyser les produits ayant un haut bilan carbone avec une forte marge et ceux ayant un haut bilan carbone et une faible marge ce qui va orienter le travail des équipes de sourcing", détaille le CEO de Carbonfact. La start-up propose également un encart présentant le bilan carbone du produit qui peut s'insérer directement sur la page produit du retailer. Pour l'avenir, l'entreprise qui fête tout juste ses un an entend "dans un premier temps, consolider sa plateforme en investissant dessus, et dans un second temps, recruter des équipes en sales et marketing", explique Marc Laurent.