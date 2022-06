FairMoove ouvre son capital au financement participatif

L'agence de voyage responsable lève 2,5 millions d'euros, dont 1,5 million via une campagne d'investissement participatif, qui ouvre ce 14 juin 2022 à 10h sur la plateforme Tudigo.

FairMoove ouvre son capital aux petits investisseurs privés. L'agence de voyage responsable, créée par Jean-Pierre Nadir, le fondateur d'Easyvoyages.com, lève des fonds auprès de sa communauté de voyageurs et d'investisseurs à partir du 14 juin 2022, 10h. Sur les 2,5 millions d'euros du tour de table prévu par FairMoove, 1,5 million seront directement levés via Tudigo, une plateforme française d'investissement participatif. Les 300 investisseurs choisis se sont préalablement inscrits sur la plateforme Tudigo pour accéder à la levée de fonds de ce mardi. En investissant, les futurs associés accéderont à des droits exclusifs tels que des réductions, le test d'hôtels avant leur référencement, l'absorption de l'empreinte carbone de leurs vols, un programme de cooptation et parrainage pour leurs amis et la participation à des projets stratégiques. Dans un post Linkedin, Jean-Pierre Nadir explique que ce système d'investissement participatif permet aux investisseurs choisis d'acheter des actions "au même prix que le fond d'investissement Karot Capital, le Groupe Voyageurs du Monde (Jean-François Rial, Alain Capestan), et de nombreux professionnels du tourisme comme Serge Trigano (Club Med et Mama Shelter), Jacques Maillot (Nouvelles Frontières) et Jean-Marc Janaillac (ancien président d'Air France)", qui investissent eux aussi en parallèle dans la start-up, aux côtés de Jean-Pierre Nadir lui-même.

Communauté engagée

Jean-Pierre Nadir a créé FairMoove en juin 2021 avec ses associés Corinne Louison et Arthur Courtinat. La start-up, qui s'identifie comme la première DNVB du tourisme français, propose une plateforme de réservation de voyages, hébergements et activités sélectionnées selon leur impact environnemental, social et sur la population locale. Pour Jean-Pierre Nadir, "FairMoove fonctionne grâce à une communauté de personnes engagées, que ce soit ses ambassadeurs, ses actionnaires ou ses clients militants. Il était donc logique de les associer à cette démarche de levée de fonds". La volonté du cofondateur de FairMoove est aussi : "D'accroître cette communauté de convaincus et de rassembler de nouveaux acteurs autour de nos valeurs", détaille-t-il dans un communiqué.