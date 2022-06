Info JDN : Bleen, DNVB spécialisée dans le jardinage, lève 1,5 million d'euro

La start-up incubée à Station F commercialise des programmes de jardinage personnalisés qui allient produits et services.

Avec sa jardinerie nouvelle génération, Bleen compte insuffler de la tech dans le secteur. La DNVB annonce ce 23 juin au JDN lever 1,5 million d'euros. Cette start-up incubée à Station F a réalisé ce tour de table auprès de business angels spécialistes du jardin comme Jean-Philippe Darnault, le PDG d'Animalis et ex-DG de Truffaut, Bertrand Picard, le fondateur de Natural Grass, mais aussi, des experts du retail comme Aude du Colombier, cofondatrice de Tediber, Martin Balas, cofondateur de Blissim, ou encore de spécialistes de la tech : Alexandre Yazdi, cofondateur de l'éditeur de jeux Voodoo et Antoine Martin et Alexis Bonillo, fondateurs de Zenly.

Sur sa plateforme, Bleen vend à la fois des produits et du service comme son programme d'entretien pour pelouse personnalisé. A l'aide d'un algorithme, des données comme la superficie du jardin, son ensoleillement ou la composition de son sol sont croisées afin de fournir aux clients les nutriments naturels liquides dont il a besoin et dosés en fonction de son jardin. Le programme personnalisé est livré en 3 box saisonnières (printemps, été et automne). Bleen travaille aussi avec un centre logistique dans les Vosges et une pépinière basée dans l'Ouest pour pouvoir proposer 70 références de plantes, semences et bulbes sur son site.

Future marketplace

Créée en avril 2022, Bleen compte deux mois plus tard un millier de client et entend accélérer son développement grâce à cette levée de fonds. "Nous allons investir en recherche et développement pour améliorer nos produits existants, note son fondateur Quentin Lanthier. Nous souhaitons aussi élargir nos gammes avec de nouvelles plantes, de l'outillage et des motoculteurs pour proposer une jardinerie complète en ligne et recruter plus d'experts", continue-t-il. Si sa jardinerie nouvelle génération est aujourd'hui disponible en ligne avec ses produits en marque propre, Quentin Lanthier n'exclut pas d'aller vers un modèle de marketplace à termes.