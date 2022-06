Info JDN : Waam Cosmetics lève 5 millions d'euros pour ses produits de beauté naturels et DIY

La marque française finalise sa seconde levée et lance une nouvelle gamme de produits en poudre composés d'ingrédients d'origine naturelle et développés sans eau.

Waam Cosmetics accélère son développement. La marque française de cosmétique boucle un second tour de table de 5 millions d'euros auprès du fonds We Positive Invest 2 (Arkéa Capital) et de Karot Capital. "Nous sommes fiers de bénéficier du soutien de We Positive Invest 2, se félicite Dieynaba Ndoye, la fondatrice de Waam Cosmetics. C'est un fonds avec lequel nous partageons des valeurs fortes comme l'éco-responsabilité et cela nous conforte dans notre combat pour une cosmétique plus responsable, moins polluante avec des ingrédients et des packagings innovants", poursuit-elle.

Créé en 2016, Waam Cosmetics propose sur son site une offre autour du do it yourself avec des produits mono-ingrédients ou de base neutre à assembler soi-même grâce à des recettes détaillées. Après avoir fait progresser sa chaîne de valeur, en améliorant son packaging et son sourcing de produit, Waam Cosmetics entend attaquer la phase deux du développement de la marque. "Nous allons renforcer nos équipes, notamment sur le plan commercial et accélérer notre développement en Europe", détaille la fondatrice. Les produits de beauté de Waam Cosmetics sont disponibles en ligne, en pharmacie et chez Monoprix pour la France, et dans les drugstores di! en Belgique. Dieynaba Ndoye définit Waam Cosmetics comme une "omnicanal vertical brand, à la fois B2B, B2C et proche de sa communauté en ligne".

Des produits développés sans eau

En parallèle de cette levée de fonds, Waam Cosmetics a mis au point, dans son laboratoire de Savigny-sur-Orge (91), une nouvelle gamme de produits baptisés Magic Powders. Lancés le 15 juin 2022, ces dentifrices, shampoing ou encore nettoyants visages en poudre sont composés à 100% d'ingrédients actifs d'origine naturelle et se transforment en mousse au contact de l'eau. Ils sont conditionnés dans des packagings recyclables et rechargeables.