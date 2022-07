Pinterest lance de nouveaux outils pour les marchands

Au menu : des profils plus complets, une API améliorée, un système d'étiquetage dans les photos d'ambiance, de la vidéo et de la réalité augmentée.

Pinterest annonce ce 7 juillet de nouvelles fonctionnalités à destination des e-commerçants. "Nous avons dans un premier temps beaucoup investi dans l'expérience que nous proposons, note Adrien Boyer, country manager France, Europe du Sud et Benelux chez Pinterest, et aujourd'hui nous créons de la valeur pour l'utilisateur en lui permettant d'acheter ce qu'il voit. L'objectif est de toucher l'utilisateur en phase d'achat et de l'amener à la conversion", poursuit-il. La plateforme, qui se décrit comme un moteur de découverte visuelle, compte 400 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde (19,7 millions en France) et affiche un chiffre d'affaires de presque 2,6 milliards de dollars en 2021.

Des profils commerçants améliorés

Un nouvel onglet shopping est maintenant disponible sur les profils des commerçants qui peuvent y afficher plus facilement des produits à acheter avec des images et des descriptions personnalisables. "En créant une boutique, avec les améliorations que nous proposons, les commerçants vont avoir un meilleur contrôle de la présentation de leurs marques et de leurs produits, ils pourront mieux l'adapter à leur stratégie", détaille Adrien Boyer, le country manager France de Pinterest. L'API Pinterest pour le shopping comprend maintenant la gestion du catalogue et des métadonnées des produits qu'il contient.

Des tags dans les visuels d'ambiance

Un nouvel étiquetage des produits permet désormais aux commerçants d'ajouter des produits de leur catalogue à leurs visuels d'ambiance. D'après les premiers tests effectués par Pinterest, les utilisateurs affichaient 70% d'intention d'achat en plus pour des produits étiquetés dans des scènes. L'utilisateur va pouvoir faire une recherche selon son inspiration. Sur la scène qui l'intéresse il va retrouver des produits tagués et les enregistrer dans un tableau ou effectuer directement un achat d'impulsion.

En haut à droite, le nouvel étiquetage proposé par Pinterest. © Pinterest

Vidéo et réalité augmentée

Les vidéos font aussi leur arrivée dans le catalogue. En présentant les produits à 360 degrés, elles entendent faciliter l'acte d'achat. "Nous améliorons notre efficacité publicitaire. Avec le format vidéo, le CTR progresse de 158% alors que le CPC baisse de 42% et le CPA baisse lui de 58%", indique aussi Adrien Boyer. La réalité augmentée fait, elle, son arrivée sur les marchés américains et britanniques afin que les utilisateurs puissent visionner un produit en situation ou le voir porté.

En bonne position sur le marché français

"Avec 23 millions d'utilisateurs uniques mensuels, la France est notre marché le plus dynamique en Europe depuis trois trimestres, note le country manager France de Pinterest. Nous avons recruté 50 personnes en France et 90 sur la région Europe du Sud et Benelux", poursuit-il. Dans l'Hexagone, Pinterest construit un hub du luxe et de la mode en y travaillant avec les principaux acteurs du secteur. "La France est le catalyseur de notre accélération sur le luxe et la mode, nous y créons des partenariats et recrutons pour accompagner cette dynamique, explique Adrien Boyer. Si les coûts d'acquisition ont augmenté en même temps que l'offre et la demande, la France est un marché moins saturé que sur d'autres plateformes et donc plus efficient", conclut le country manager.