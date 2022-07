Hors Normes lève 7 millions d'euros pour ses paniers anti-gaspillage

La start-up parisienne boucle un second tour de table pour densifier ses équipes et intensifier son déploiement en France et en Europe.

Hors Normes annonce ce 7 juillet 2022 lever 7 millions d'euros. C'est le second tour de table de la start-up parisienne qui avait déjà levé 1,55 million d'euros en 2021 auprès du britannique Stride VC. Ce dernier remet au pot. Il est accompagné de Project A, un fonds allemand. Engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, cette start-up fondée en avril 2020 par Grégoire Carlier, Claire Laurent et Sven Ripoche, a choisi de traiter le problème à la racine. A la différence d'autres entreprises qui récupèrent les invendus en aval de la chaine d'approvisionnement, Hors Normes travaille directement avec les producteurs et rachète leurs stocks invendus en France métropolitaine.

Côté consommateur, les clients d'Hors Normes choisissent entre six formules de paniers de fruits et légumes biologiques et français. Un panier de fruits et légumes de 4 kilos pour une à deux personnes coûte 15 euros, il est à récupérer chez un petit commerçant sélectionné par le client parmi une liste. Il peut s'agir d'un fleuriste comme d'un caviste ou même d'une agence immobilière. "Nous avons mis au point une offre flexible, détaille Sven Ripoche, l'un des cofondateurs d'Hors Normes. Nos clients peuvent choisir de ne pas recevoir leur panier certaines semaines ou changer de point de retrait selon ce qui les arrange", poursuit-il. Hors Normes compte 7 000 clients actifs et enregistre un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros chaque mois.

100 références d'épiceries d'ici fin 2022

Hors Normes livre déjà ses paniers anti gaspillage dans 125 villes, aux alentours de Paris et Lyon, et à Marseille. L'entreprise entend ouvrir cinq nouvelles villes en France d'ici la fin 2023, comme Bordeaux, Toulouse et Lille, mais aussi, s'attaquer au marché européen. "Nous allons lancer un test dans une grande ville en Espagne, en Italie ou en Allemagne, explique Sven Ripoche. Grâce à cette levée de fonds, nous allons aussi recruter de nouveaux collaborateurs et avons déjà ouvert une vingtaine de postes", détaille-t-il.

La start-up ne s'intéresse pas qu'aux fruits et légumes et propose aussi des produits d'épicerie comme des pâtes, de la farine, des compotes ou des pâtes à tartiner. Il s'agit de produits sortis du circuit de vente en raison d'un problème de visuel ou de packaging alors qu'ils étaient le plus souvent destinés à des réseaux de distribution spécialisée comme les enseignes de magasins bio. "Notre objectif est de compter une centaine de références de produits d'épicerie d'ici la fin 2022 avant d'aller à termes sur d'autres segments comme le frais", conclut Sven Ripoche.