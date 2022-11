Tech for Retail revient à Paris les 28 et 29 novembre

Le JDN est partenaire de ce rendez-vous pour les acteurs du retail qui aura lieu dans le parc Paris Expo Porte de Versailles. Au programme, pas moins de 95 tables rondes et keynote et plus de 200 exposants et start-up.

Tech for Retail, l'événement qui s'adresse aux professionnels européens du retail, revient pour une seconde édition les 28 et 29 novembre 2022 dans le hall 4 du Paris Expo Porte de Versailles. Plus de 200 exposants et start-up tels qu'Akeneo, GuestSuite, Salsify ou Shippingbo seront présents sur place. Le nombre de conférences a été doublé cette année avec 95 tables rondes et keynotes qui viendront éclairer les enjeux majeurs du retail. Un start-up award sera aussi remis le 28 novembre à 17 heures pour récompenser la jeune pousse la plus innovante parmi Freshflow, Onepilot, Ubu, Wetri et Unifai.

Les thématiques des sessions plénières de l'édition 2022 ont été sélectionnées par un genius board composé notamment de Laurent Thoumine, head of retail in Europe pour Accenture, Elodie Perthuisot, chief e-commerce pour le groupe Carrefour, ou encore, Elise Ducret, retail transformation director pour la division L'Oréal Luxe. Voici quelques-unes des conférences, tables rondes et keynote qui seront abordées en salle plénière :

Comment innover pour améliorer l'expérience consommateur dans un monde brick & click ?

Réinventer le retail face à l'inflation : la tech et la data au service de l'efficience

Une keynote de Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon France

Monétisation data et retail Media : un nouvel eldorado ?

Une keynote d'Emmanuel Grenier, le CEO de Cdiscount

Comment réenchanter l'expérience client

Des revenus et de la fidélité, les raisons d'aller plus franchement vers les NFT

Une keynote par le PDG de SAP France

De la transaction à la collaboration : Comment Carrefour transforme la relation distributeur-industriel grâce à la donnée

L'an dernier, Tech for Retail avait réuni plus de 4 800 professionnels. Grâce au partenariat entre le JDN et cet événement, bénéficiez d'un badge offert en vous rendant sur le site de Tech for Retail pour ne rien manquer de ces deux jours consacrés aux enjeux de la profession.