Alibaba lance Miravia, une nouvelle marketplace en Espagne… Avant la France ?

Le géant chinois de l'e-commerce a décidé de se positionner sur le moyen et haut de gamme en Espagne, avant s'attaquer au marché français selon certaines sources.

Alibaba passe à l'offensive hors de ses frontières. Le géant du web chinois a ouvert les portes en Espagne mi-novembre 2022 d'une toute nouvelle marketplace baptisée Miravia. C'est Dori Lopez Nieves, la CEO d'Innova Digital Export, une entreprise espagnole spécialisée dans les stratégies digitales sur les marketplace, qui a dévoilé l'information sur son compte LinkedIn. D'après elle, cette nouvelle marketplace aurait un positionnement différent en privilégiant les catégories beauté, mode, électronique et domestique et les produits de meilleure qualité voire haut de gamme. La plateforme est accessible et disponible à l'URL Miravia.es et via une application sur iOS. D'après le site espagnol Marketing 4 commerce, la plateforme sera officiellement présentée à Madrid le 30 novembre 2022.

Alibaba entend se différencier de ce que le groupe propose déjà sur le marché européen avec Aliexpress. Miravia affiche des grandes marques sur ses pages et présente des références de produits moyens et hauts de gamme. La marketplace offre la livraison pour les commandes de plus de 10 euros expédiées par Miravia et 30 jours pour renvoyer gratuitement les produits.

Lazada derrière l'opération

Le groupe chinois a mis l'accent sur l'e-commerce hors de ses frontières dans ses récents investissements, alors que la croissance de son marché intérieur tend à ralentir. Alibaba a enregistré 2,7 milliards d'euros de pertes trimestrielles sur la période juillet-septembre 2022. Le groupe a par ailleurs augmenté ses parts dans la marketplace turque Trendyol (en montant à 85,6% du capital en avril 2021). Surtout, Alibaba vient d'investir 378,5 millions de dollars dans la marketplace singapourienne Lazada, qu'il avait rachetée 1 milliard de dollars en 2016. Et selon E-commerce News, c'est justement Lazada qui serait derrière Miravia. En effet, l'éditeur du site se nomme Arise Operating E-commerce Private Limited et a pour adresse le siège de Lazada à Singapour. Quand la place de marché Aliexpress déjà présente en Europe se concentre sur les ventes transfrontalières, Arise vise les marchands locaux.

Déjà au travail en France ?

Une de nos sources industrielles, proche d'Alibaba, nous avait indiqué il y a quelques semaines que le groupe chinois avait déjà commencé à se mettre au travail en France en formant de futurs prestataires pour développer une marketplace au positionnement moyen et haut de gamme. Ce que propose Miravia. Les équipes d'Alibaba n'avaient pas souhaité commenter cette information.

Finalement, Miravia a choisi l'Espagne pour faire ses débuts et ce n'est pas un hasard. Alibaba y occupe déjà une position de choix : sur les six premiers mois de l'année, Aliexpress est la deuxième meilleure marketplace en Espagne, derrière Amazon, avec 12,4% de parts de marché d'après les résultats de l'e-commerce européen proposés par Foxintelligence. En France, Aliexpress a une position bien moins dominante. La marketplace était tout de même le dixième site marchand le plus visité au deuxième trimestre 2022, avec 11 millions de visiteurs uniques mensuels d'après le baromètre Fevad Médiamétrie. Aux côtés de cette marketplace B2C, Alibaba possède en Europe sa marketplace B2B Alibaba.com qui permet d'acheter des marchandises chinoises et donne la possibilité aux marchands français d'exporter en Chine, mais aussi, Tmall qui permet aux marques de luxe d'exporter leurs produits en Chine.