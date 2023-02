La marque alimentaire régénérative Omie & cie lève 12 millions d'euros

Omie & cie mobilise 15 millions d'euros, dont 20% en dette, auprès de 2050, XAnge et du Crédit Agricole. La start-up souhaite accélérer son développement national.

Deux ans après sa création, Omie & cie boucle son second tour de table. La "marque alimentaire régénérative", comme elle se surnomme, annonce ce 9 février une nouvelle levée de fonds de série A de 12 millions d'euros (plus une dette de 3 millions d'euros), avec en co-lead 2050 et XAnge, le fonds qui suit Omie depuis sa première levée de fonds, suivis par Founders Future et des nouveaux entrants comme le Crédit Agricole, via sa division Brie Picardie Expansion, Cookpad et 50 Partners Impact. L'entreprise a été lancée en février 2021 par Christian Jorge, le cofondateur de Vestiaire Collective et CEO d'Omie & cie, Coline Burland, directrice de l'offre et ancienne directrice de l'offre de Franprix, Benoit Del Basso, CTO et ancien directeur technique de MyLittleParis et Joséphine Bournonville, COO.

Les 260 produits sourcés et fabriqués par Omie & cie, des sauces tomates à la farine de blé en passant par les cookies pépites de chocolat et noisettes, sont directement distribués et livrés à domicile via l'application et le site de la société mais aussi disponibles chez Decathlon, Mon-marché (Grand Frais) et Pour Le Climat. "L'objectif derrière notre marque est d'avoir une démarche positive sur l'alimentation, en commercialisant des produits du quotidien, en s'assurant que les ingrédients sourcés par nos ingénieurs agronomes respectent des techniques agricoles qui créent un monde prospère et confiés à des fabricants qui gagnent correctement leur vie", pointe le CEO de Omie & cie, Christian Jorge. Omie & cie a dépassé le million de chiffre d'affaires en 18 mois et les 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuels. En un an, la société est passée de 2 500 à 10 000 clients directs.

Le chef cuisinier Thierry Marx est aussi partie prenante de l'aventure Omie & cie. Il s'est associé au projet et dédie deux heures de son temps tous les 15 jours au développement de la société et de ses produits. Il a déjà créé pour Omie & cie une gamme de huit produits. "Avec Thierry Marx, nous nous sommes rendus compte que nous avions un verbatim similaire pour définir l'alimentation. Pour nous, il s'agit d'un sujet à la fois économique, écologique et de santé. Après notre rencontre, j'ai proposé à Thierry Marx de nous rejoindre pour accompagner notre déploiement", ajoute Christian Jorge.

Une trentaine de postes à pourvoir

Si Omie & cie s'est d'abord appuyé sur sa base de clients particuliers directs pour se déployer, la marque, qui souhaite toucher le plus grand nombre, s'emploie maintenant à développer un réseau de distribution BtoBtoC de plus en plus large. "Au début de l'année, nous réalisions 80% de nos ventes via notre site et notre application et 20% par la distribution. En décembre 2022, c'est plus de 50% de nos ventes qui provenaient de notre réseau de distribution", explique Christian Jorge. Pour l'entreprise, l'objectif affirmé est de s'imposer comme une marque nationale : "90% des produits alimentaires qu'achètent les particuliers viennent des réseaux de distribution classique, c'est pour cela que nous voulons aussi en faire partie", continue le CEO d'Omie & cie.

Omie & cie compte 41 employés, et entend en recruter 30 de plus d'ici fin 2024. "Nous recherchons des postes en RH pour nous accompagner dans notre déploiement, mais aussi des développeurs, des ingénieurs agronomes et des développeurs de produits", ajoute Christian Jorge.