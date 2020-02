Authentification Web : Bouygues Telecom, Orange et SFR créent Mobile ID

Le trio d'opérateurs mobiles facilite le pré-remplissage de formulaires d'inscription en ligne, l'envoi de justificatifs de domicile et la vérification de l'ancienneté d'une carte SIM.

Les opérateurs mobiles, nouveau tiers de confiance de l'Internet ? C'est du moins le souhait de trois d'entre eux, Bouygues Telecom, Orange et SFR, qui lancent Mobile ID, une offre visant à simplifier et fiabiliser les parcours des utilisateurs de services en ligne. Mobile ID doit aider les fournisseurs de ces services, des e-commerçants, des banques, des assureurs, des médias ou encore des marketplaces, à mieux gérer des sujets tels que la vérification des données d'identité, la prévention de la fraude ou encore la facilitation de l'inscription en ligne.

"Nous avons réalisé que ce que nous faisions en interne pour adresser ces problématiques était susceptible d'intéresser d'autres acteurs", explique Amelia Newson-Davis, directrice Pay Services chez Orange. L'opérateur français a jeté les bases de Mobile ID, allant jusqu'à développer lui-même le MVP (minimum viable product). Mais il en a ensuite confié la mise en œuvre à l'Association française pour le développement des services et usages multimédias multi-opérateurs (AFMM). "Nous nous sommes inspirés des initiatives collégiales lancées par AT&T outre-Atlantique et O2 au Royaume-Uni, justifie Renan Abgrall, directeur Value Factory chez Bouygues Telecom. Car nous pensons que les opérateurs doivent mieux valoriser leurs données clients, dans l'intérêt des consommateurs comme dans celui de ceux qui leur fournissent un service."

Nom, prénom, civilité, date de naissance, email et même adresse postale peuvent être renseignés automatiquement

Que trouve-ton dans Mobile ID ? D'abord un service baptisé SIM Verify, qui vise à réduire le risque de fraude liée au SIM swap. Cette pratique, dont Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, est l'une des plus célèbres victimes, consiste à prendre le contrôle du numéro de téléphone d'une personne par le biais d'une nouvelle carte SIM. Forcément problématique alors que la plupart des processus d'authentification sur Internet consistent en l'envoi d'un code par SMS pour valider une action (virement, achat ou autre). "Ce processus d'authentification part du principe que vous avez toujours le contrôle de votre numéro de téléphone. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas", rappelle Pierre Trocmé, directeur des programmes au sein de l'AFMM. SIM Verify permet donc à une société de vérifier, en amont de tout processus d'authentification, l'ancienneté d'une carte SIM. Si la carte SIM est jugée trop récente, la société pourra demander une autre forme d'authentification à l'utilisateur pour se prémunir contre tout risque d'usurpation.

Form ID est un service qui devrait, lui, séduire tous les sites ou applications nécessitant une inscription. Cette étape, souvent jugée fastidieuse par les internautes, peut les faire renoncer ou remplir les champs n'importe comment. Cette friction disparaît grâce à la fonctionnalité d'auto-complétion de Form ID, qui permet de remplir un formulaire en ligne grâce aux données dont dispose l'opérateur télécom. Nom, prénom, civilité, date de naissance, email et même adresse postale peuvent être renseignés automatiquement, dès lors que l'utilisateur a donné son consentement. "Ce sont des données extrêmement fiables car elles sont utilisées par les opérateurs à des fins de facturation", rappelle Pierre Trocmé. Et ce sont des données très précieuses pour tout acteur désireux de mettre en place des actions CRM. "Si l'utilisateur navigue grâce à son réseau cellulaire, l'envoi d'informations se fait en un clic. S'il est sur un réseau Wifi, il suffit qu'il communique son numéro de téléphone pour recevoir un code par SMS", précise Amelia Newson-Davis. A noter que chaque fournisseur de service est libre de définir la quantité d'informations dont il a besoin.

"Il coûte plus cher de digitaliser un justificatif de domicile que de vérifier l'âge d'une carte SIM"

En complément de Form ID, on retrouve une autre fonctionnalité qui donne la possibilité de comparer les données d'identification renseignées par ses utilisateurs en ligne avec celles hébergées chez leur opérateur. "Cela permet de détecter les tentatives de triche, comme par exemple un internaute qui renseignerait de fausses informations au moment de faire une demande de crédit auprès d'une banque", illustre Pierre Trocmé. C'est également pratique pour permettre à un service e-commerce de s'assurer de la fraîcheur des informations contenues dans sa base de données CRM. Plus besoin d'envoyer un mail à ses clients et de leur demander de vérifier, point par point, que leurs coordonnées sont toujours à jour. Il suffit de passer par Form ID (sous réserve que les clients acceptent l'opération de matching). Enfin, de nouveau dans l'optique de fluidifier le parcours d'inscription, un dernier service baptisé Home Verify permet, lui, de transmettre en un clic un justificatif de domicile digitalisé.

L'AFMM et les opérateurs mobiles ont opté pour un modèle BtoBtoC. Mobile ID sera proposé aux services en ligne par l'entremise des agrégateurs et fournisseurs de solutions d'identité comme Infobip, DQE Software ou encore Atos. Ces derniers sont facturés par les opérateurs pour chaque appel à leurs données. Charge à ces intermédiaires de facturer le site ou l'application concernés à leur guise. "Toutes les API n'ont pas la même valeur, précise Renan Abgrall. Il coûte plus cher de digitaliser un justificatif de domicile que de vérifier l'âge d'une carte SIM."

Orange Bank, premier client

La banque en ligne Orange Bank est le premier service à avoir déployé Mobile ID. D'autres suivront prochainement, espère l'AFMM. "Les groupes les plus avancés en sont encore aux raccordements techniques avec notre infrastructure, avant de lancer les premiers tests", précise Renan Abgrall. Il faudra également convaincre Free qui, à en croire Pierre Trocmé, s'est "montré intéressé par le projet". Un projet qui permet aux opérateurs mobile de proposer une alternative crédible aux solutions d'identification de type Facebook Connect, Google Connect ou Apple ID. Ce dernier sera imposé aux éditeurs d'applications proposant des social connect à partir d'avril 2020. "Nous proposons un tout autre niveau de données que ces plateformes qui n'ont, en outre, aucun moyen de s'assurer de la véracité des informations qu'elles remontent", rappelle, confiant, Renan Abgrall.

Mobile ID pourrait devenir populaire auprès d'acteurs confrontés à la fraude type Airbnb, N26, Uber ou encore Lydia

Mobile ID étant payant, difficile de penser que les sites et éditeurs d'applications à la recherche d'une solution d'identification sur laquelle adosser leur modèle publicitaire se laissent tenter. L'investissement serait difficile à rentabiliser. C'est, en revanche, une autre musique pour les acteurs type Airbnb, N26, Uber ou encore Lydia qui font face à de véritables problématiques de lutte contre la fraude. Et Mobile ID pourrait rapidement devenir le moyen d'authentification le plus populaire sur le Web… mais pas que. Les acteurs du retail pourraient en effet en profiter pour créer des comptes de fidélité en magasin, très facilement, avec un simple numéro de téléphone. "On est ouvert à tous les cas d'usages", promet Pierre Trocmé.