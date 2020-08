Les BigBoss attaquent la rentrée pied au plancher

La programmation du spécialiste de l'événementiel BtoB s'annonce dense, avec 9 événements prévus au cours du mois de septembre.

Rentrée chargée pour les BigBoss, le spécialiste de l'événementiel BtoB dont le JDN est partenaire, avec 9 événements prévus pour le seul mois de septembre. Des dîners VIP (DSI et CTO, juridique et legaltech, banque et assurance, pharma et santé), des journées thématiques (e-commerce, tourisme et loisir, RH, data) et une kickoff party, le 2 septembre, pour lancer les bases d'un second semestre très attendu, après le confinement. "Le programme s'annonce dense et riche en rencontres", promet le fondateur des BigBoss, Hervé Bloch. Au total, 22 événements se tiendront entre le 1er septembre et le 13 décembre.

L'enjeu est de taille pour les partenaires du spécialiste de l'événementiel BtoB, grâce auquel certains réalisent une part substantielle de leur chiffre d'affaires, comme le rappelait Hervé Bloch dans une interview au JDN. "Sur les 400 décideurs porteurs de projets rencontrés au cours de nos participations aux événements les BigBoss, nous avons signé avec près de 75 d'entre eux, représentant un chiffre d'affaires supérieur au million d'euros", chiffre d'ailleurs Flavien Charles, directeur général du spécialiste de l'acquisition par SMS Marketing, Wellpack. Inès Rekiec, chief sales and marketing officer de YouLovewords, qui a réalisé près de 155 rendez-vous en 8 participations, abonde. "Le deal le plus gros que nous avons signé s'élève à 220 000 euros, avec un montant moyen par deal de 15 000 euros." "Je peux citer deux partenaires que j'ai rencontrés lors des événements BigBoss avec lesquels nous travaillons désormais quotidiennement : Pitchy, solution vidéo que nous avons intégrée à notre studio multimédia,

et Testapic, qui nous permet de progresser grâce aux feedbacks de nos clients sur nos parcours digitaux", révèle de son côté Carine Weill, chief multichannel marketing officer chez Axa France.

