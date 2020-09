La solution de marketing par email et SMS Sarbacane lève 23 millions d'euros

L'opération, menée par la société IDI, doit permettre au Français de muscler les fonctionnalités de ses outils de marketing automation.

Le spécialiste français du marketing par email et SMS Sarbacane officialise une levée de 23 millions d'euros menée par la société de capital investissement IDI et abondée par son actionnaire historique, le fonds Ardian. L'entreprise fondée par Mathieu Tarnus veut profiter de cette opération financière pour muscler ses investissements en R&D et sortir de nouvelles fonctionnalités telles que celle qu'elle a lancée au cours de l'été 2020, baptisée Smart Templates. Cet algorithme est capable de générer à partir de l'URL d'un site des modèles d'email et de newsletter sur-mesure, prêts à être envoyés.

Le groupe envisage des acquisitions pour asseoir sa position hors de France

Le groupe envisage également des acquisitions dans la lignée du rachat, en avril 2020, du spécialiste du marketing automation, Datananas. Objectif annoncé : asseoir sa position hors de France. Sarbacane dispose de bureaux à Barcelone et à New York et sa solution, disponible en six langues, est déjà déployée en Amérique latine.

Fondé en 2001, le groupe Sarbacane a développé une galaxie de produits autour de l'email et du SMS marketing, tels que Layout (qui permet de construire des templates d'email), Sarbacane Chat (outil de marketing conversationnel via un chatbot) et Touchdown (solution d'email et SMS marketing intégrée à Microsoft Dynamics 365), qui permettent aux entreprises d'optimiser leurs prises de parole.

L'entreprise, dont le siège est situé dans la métropole lilloise, a séduit près de 10 000 clients : des grands groupes (Christian Dior, L'Occitane, Warner Music…) comme des PME et des administrations (Urssaf, Ministère de la Santé, mairie de Lille…). Elle compte une centaine de salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros en 2019. Elle compte atteindre les 14 millions en 2020.