Découvrez les vainqueurs de la 11ème édition du Grand Prix du Brand Content

Toyota France et son agence The&Partnership France ont notamment été récompensés pour la campagne "Toyota Yaris très française".

Organisée par Prache Media Event le 7 septembre, la 11ème édition du Grand Prix du Brand Content a consacré son vainqueur. Il s'agit de Toyota France et de son agence The&Partnership France pour la campagne "Toyota Yaris très française". Ce dispositif, réalisé dans une logique 100% made in France, a impliqué une soixantaine de marques fabriquant localement leurs produits et des médias

exclusivement français. "Cette création est très originale, elle célèbre la fabrication française de Yaris, que nous réalisons à Valenciennes, mais également nos concessionnaires ainsi que tous nos partenaires ayant participé à cette campagne de

brand content", a déclaré lors de la réception du prix, Carine Pâris, responsable de la publicité, du digital et de l'événementiel chez Toyota France. "Recevoir ce prix est une véritable reconnaissance pour nous, jeune agence intégrée créa et média", a de son côté ajouté Thibaut Guigonis, media client lead chez The&Partnership.

Le prix spécial du jury a, lui, été décerné à "The Unknown Face", campagne de l'Historial de la Grande Guerre de Péronne avec le soutien de l'agence Fred & Farid Paris. L'idée créative et l'exécution ont reçu les meilleures notes décernées par le jury parmi les 104 cas évalués dans cette édition du Grand Prix. Petite nouveauté cette année, les étudiants de Sup de Pub ont eux aussi élu leur campagne préférée. C'est la campagne "Hack Friday" d'Emmaüs, en partenariat avec Brainsonic, qui a reçu leurs faveurs. L'opération a consisté à hacker pendant le Black Friday plus d'une centaine de vitrines de magasins de vêtements et de meubles avec un simple dispositif de portants mobiles transformés en fenêtre web du e-shop solidaire de l'association.