Les BigBoss transforme finalement la Winter Edition 2020 en événement digital

L'événement se tiendra le vendredi 11 décembre prochain sur les bases du modèle initié en juin dernier dans le cadre de la Summer Edition.

Les dernières annonces du gouvernement ont finalement fait infléchir Hervé Bloch. Le patron des BigBoss, qui rappelait il y a quelques semaines au JDN, l'importance des événements physiques, a décidé de transformer son rassemblement de décideurs, la Winter Edition, prévu du 11 au 13 décembre aux Arcs, en un événement digitalisé. Et ce afin de "renforcer sa promesse d'efficacité de mise en relation d'affaires qualifiée et pour la plus grande sécurité de toutes ses communautés", explique l'organisateur.

L'événement se tiendra le vendredi 11 décembre prochain sur les bases du modèle initié en juin dernier, dans le cadre de la Summer Edition. Il réunira plus de 400 participants (250 décideurs et 150 prestataires) de l'univers du digital marketing, du e-commerce, de la data et de la communication, pour 5 000 datings business de 7 minutes chacun. L'équipe des BigBoss fera à nous appel à la technologie de Vimeet pour organiser les rendez-vous digitaux. Au programme également : des sessions d'échange, des témoignages inspirants et des ateliers incarnés par les membres du jury de la cérémonie lesBigBoss Awards. Pour cette édition inédite, les jurés préconiseront des prestataires pour animer des workshops UX répondant aux problématiques actuelles des décideurs

A noter que la première édition de la verticale IT & CyberSécurité s'adressant aux DSI, CTO, RSSI et CISO évolue également en édition 100% digitalisée sur le même principe. L'événement se déroulera le 6 novembre prochain et rassemblera 30 décideurs fonctionnels et 20 prestataires innovants. Toujours dans un objectif d'optimisation de l'expérience utilisateur et du bénéfice participant, ce format proposera également des datings d'échanges ainsi qu'une conférence inspirante webinar : "Gouvernance vs agilité : Et si les clés de l'agilité était la gouvernance ?".