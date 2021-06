Retour en vidéo sur la Summer Edition des BigBoss du 11 juin dernier

Le rendez-vous d'affaires en one-to-one renouait avec le mode présentiel le temps d'une soirée. Le point sur les temps forts.

C'est le 11 juin dernier que s'est achevée la Summer Edition des BigBoss, un événement de rendez-vous d'affaires qualifiés en one-to-one, qui renouait cette année avec le présentiel. L'événement a réuni 250 big bosses et 170 sponsors qui se sont rencontrés le matin, grâce à des rendez-vous de dating professionnels en ligne, pour faire matcher leurs besoins. Ils ont ensuite participé à des ateliers et échangés entre pairs, toujours de manière virtuelle. Avant de tous se retrouver le soir au sein du rooftop de la Brasserie d'Auteuil dans le respect des règles sanitaires.

Au programme de la journée : des rencontres et des échanges sur de nombreuses thématiques liées au digital : acquisition , data, e-commerce, expérience client, communication, influence… On retiendra notamment la conférence plénière avec Juliette Bron (Disneyland Paris), également présidente du jury des BigBoss, Nathalie Jacquot (Picard Surgelés), Stéphane Ségui ( Total Energies), Patrizia Romualdi (Europcar) et Flore Tyberghein (Deezer) pour discuter de la simplicité de l'approche client. Ce sont, au total, 3 979 meetings qui se sont tenus en ligne entre décideurs et experts. Le jury composé de 30 décideurs de grandes marques a lui élu la société AB Tasty comme prestataire le plus performant. Il a également présenté le fruit de son travail sur la thématique du "Small is the new Big ! Comment relever le challenge de la simplicité ?" via un livre blanc compilant tribunes et partages d'expériences, accessible ici

"Cette édition hybride de la Summer a rencontré un franc succès dans un contexte de déconfinement et de retour à l'émotion, témoigne le fondateur des BigBoss, Hervé Bloch. Le modèle lesBigBoss continue de prouver la pertinence de son efficacité et de son ROI… 256 plannings qualifiés grâce à notre savoir-faire et à notre technologie de matchmaking ont permis aux décideurs de rencontrer leurs futurs partenaires."