Participez à la 6e édition de The Brand Immersion le 16 novembre prochain

Le Club des Annonceurs revient avec son événement centré sur le repositionnement des marques dans un contexte en pleine mutation.

Le Club des Annonceurs vous convie à son événement The Brand Immersion, le 16 novembre prochain, pour y découvrir une étude menée en collaboration avec Kantar et INfluencia Consulting. L'étude mettra en lumière les défis auxquels font face les marques françaises les plus performantes. Des marques qui sont plongées depuis près de 18 mois et l'arrivée du covid dans de profondes réflexions pour redéfinir leur positionnement et leur rôle au sein de la société. Un processus de "regénération" indispensable pour coller aux nouvelles attentes des consommateurs, en quête de bien-être et de retour aux fondamentaux, comme l'expliquera l'étude.

L'événement se tiendra au cœur de l'école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. L'accueil des invités se fera à partir de 14h et la restitution de l'étude à partir de 15H. Un cocktail de networking suivra, pour permettre à tout un chacun de débriefer de manière informelle. Si l'évènement est réservé aux marques annonceurs et membres du Club en priorité, il est également ouvert à l'écosystème agences, médias et solutions marketing, sur confirmation. Les places sont toutefois limitées.

Pour vous inscrire, cliquer ici.