BigBoss Winter Edition 2021 : le retour du format présentiel plébiscité

Back to business... IRL. Les BigBoss ont retrouvé les joies du présentiel en accueillant 600 participants au Club Med des Arcs. Au programme : rendez-vous business et troisième dose.

Après de long mois d'attente, l'édition Winter 2021 signait le grand retour des formats présentiels des évènements organisés par lesBigBoss. Près d'une cinquantaine de personnes ont oeuvré pour permettre aux 600 participants de réseauter aux Arcs, au sein du Club Med, réservé pour l'occasion. Covid oblige, les organisateurs ont logiquement suivi les consignes des autorités et collaboré avec le personnel de l'hôtel pour limiter au maximum les risques de contagion. Un vaccinodrome avait parallèlement été mis en place pour permettre à ceux qui le souhaitent de recevoir leur troisième dose. Près de 180 demandes ont été enregistrées parmi les participants.

Malgré quelques annulations, cette nouvelle édition 2021 a tenu ses promesses, se félicite LesBigBoss. "Il s'agit de l'édition avec le plus d'engagement de la part des participants", assure le fondateur Hervé Bloch. Cet évènement accélérateur de business devenu incontournable, et dont le JDN est partenaire, a réuni cette année 275 décideurs pour 270 prestataires de solutions (également appelés "sponsors").

Cette Winter Edition a joué son rôle d'apporteur d'affaires, notamment à travers les traditionnels speed datings de 7 minutes. Un format court qui permet aux entreprises de trouver la perle rare pour réaliser leurs différents projets digitaux (UX, performance, CRM, acquisition, paiement, etc). Les prestataires viennent ainsi aux BigBoss pour présenter leurs solutions à des décideurs toujours en quête d'innovations. Entre les journées du vendredi et du samedi, près de 5 500 datings ont été organisés pour une moyenne de 17 rendez-vous par participant.

Cette capacité à pouvoir rencontrer des prestataires qualifiés en un temps record est précisément ce qui séduit les entreprises qui font le déplacement. Emmanuel Puga Pereira, chief digital officer du groupe BPCE, et président du jury des BigBoss Awards 2021, a confié au JDN apprécier tout particulièrement de pouvoir accéder à ce concentré d'innovations en un temps minimal et dans un cadre agréable.

Afin que les prestataires mettent toutes les chances de leur côté au moment de pitcher de potentiels clients, l'entreprise a lancé cette année l'académie lesBigBoss. Cette formation certifiante (pour l'instant réservée à la communauté des BigBoss) a vocation à former les sponsors à la "smart selling attitude". Une centaine d'entre eux a déjà obtenu la certification.

L'événement est devenu au fil des années un lieu incontournable de sourcing de l'innovation pour certaines entreprises, à l'image de Cdiscount. En moins de six ans, le premier e-commerçant français a signé 200 PoC (proof of concept, ndlr) avec 165 prestataires. Parmi eux, une cinquantaine a été rencontrée à des évènements organisés par lesBigBoss. "Près de 25% de l'innovation de Cdiscount est liée à nos évènements", résume Hervé Bloch.

L'efficacité et la qualité des échanges sur les évènements des BigBoss ont d'ailleurs été mises à l'honneur lors de la cérémonie des BigBoss Awards 2021. WellPack a ainsi remporté le prix de "Sponsor de l'année". Il faut dire que la start-up spécialisée en SMS marketing a parfaitement su tirer profit de l'évènement pour dénicher des clients au fil des années. L'entreprise peut se targuer d'avoir signé avec plus de 90 décideurs depuis sa première participation en 2018. "Les évènements BigBoss sont aussi un moyen pour une start-up de rencontrer ses pairs et ses concurrents", ajoute Flavien Charles, DG de WellPack.

Enfin, la cérémonie a été l'occasion de mettre en avant un contrat signé entre Rakuten et Oney, spécialiste du paiement fractionné. Un deal qui a nécessité trois années de discussions avant son officialisation. Si le montant du contrat n'a pas été dévoilé, il s'élèverait à plusieurs dizaines de millions d'euros.

Cap sur les BigBoss Summer Edition 2022

Parmi les projets dans les cartons pour 2022, l'entreprise prévoit de lancer sa plateforme BigBoss365 l'an prochain. Les décideurs pourront s'y inscrire afin de réaliser des speed dating à la demande par visioconférence 24/24h et 365 jours dans l'année. En clair, une entreprise n'aura plus besoin d'attendre un évènement spécifique pour trouver et échanger avec un prestataire. "Entre deux évènements physiques, des interactions digitales peuvent être très pertinentes", justifie Hervé Bloch. Cette initiative marque aussi la volonté de l'entreprise de diversifier ses revenus.

Pour autant, Hervé Bloch l'assure, rien ne pourra remplacer des rencontres physiques. L'équipe des BigBoss travaille d'ailleurs désormais sur son prochain gros évènement : la Summer Edition 2022, prévue du 20 au 22 mai. Le JDN n'a cependant pas réussi à obtenir la moindre confidence quant à la destination de cette prochaine édition. Le lieu restera donc une surprise jusqu'à la dernière minute.