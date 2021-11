Amazon Echo : promotion avec un Black Friday avant l'heure

[ALEXA] Tour d'horizon des promotions proposées par Amazon sur ses enceintes vocales Amazon Echo. Le retailer a lancé l'opération "Offre Black Friday avant l'heure", mettant à l'honneur son assistant vocal Alexa Echo Dot.

[Mise à jour le mercredi 17 novembre 2021 à 15h40] Amazon n'a pas attendu le Black Friday pour donner le coup d'envoi des promotions sur sa gamme Amazon Echo. Basée sur l'assistant intelligent Amazon Alexa, l'enceinte vocale se décline en huit modèles : Amazon Echo, Amazon Echo Dot, Amazon Echo Plus, Amazon Echo Show, Amazon Echo Studio, Amazon Echo Flex, Amazon Echo Auto et Amazon Echo Look. Dans le cadre de son opération "Offre Black Friday avant l'heure", le groupe de Seattle propose l'Amazon Echo Dot de troisième génération à 39,98 euros, contre 49,99 euros. Pour l'occasion, il est possible de bénéficier d'une deuxième enceinte connectée Amazon Echo Dot de troisième génération en saisissant le code promotionnel DOT2POUR1.

Deux Echo Dot 3e génération pour le prix d'un sur Amazon.fr avec le code promo DOT2POUR1

Echo Dot (3ème génération) Amazon 49,99 € 39,98 € Voir

Rakuten 39,90 € Voir

Boulanger 49,99 € 39,99 € Voir

Fnac 47,41 € Voir

Electro Dépôt 48,98 € Voir

Enceinte connectée d'Amazon la plus populaire, l'Amazon Echo Dot de troisième génération est une version miniature d'Amazon Echo, qui donne offre les mêmes fonctionnalités. L'Echo Dot permet d'accéder par commande vocal à Amazon Music, Apple Music Spotify ou Deezer. Il permet aussi de répondre à des questions, lire des livres, consulter la météo, programmer des alarmes, allumez les lumières, réglez des thermostats et plus encore. Equipé d'un haut-parleur stéréo, il s'appuie tout comme les autres modèles de la gamme Echo à l'assistant vocal intelligent Amazon Alexa. Avec ses centaines de Skills, Alexa se perfectionne sans cesse.

Assistant vocal Echo Show 5 2e génération Anthracite Rakuten 84,99 € Voir

La Redoute 84,99 € Voir

Boulanger 84,99 € Voir

L'Echo Show 5 est à l'Echo Show ce que l'Echo Dot est à Amazon Echo, le modèle de base de l'enceinte d'Amazon. Le chiffre 5 fait référence aux 5 pouces que compte l'écran (HD) du terminal, contre la diagonale de 10 pouces de l'écran de son grand frère. En promotion sur Amazon.fr, L'Echo Show 5 de deuxième génération permet notamment les appels vidéos (Skype) et le visionnage des contenus Prime Vidéo ou de chaînes de télévision disponible sous forme de skills (LCI, BFM TV), mais aussi l'affichage d'informations pratiques telles que la liste de courses, des recettes de cuisine, son agenda ou les prévisions météo. Il donne aussi accès à des fonctionnalités domotiques et d'interphone vidéo, et permet de visionner les flux des caméras de sécurité. En mode vocal, le terminal offre les mêmes fonctionnalités qu'Amazon Echo.