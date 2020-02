Les évolutions dans l'IoT, l'IA et la robotique sont à retrouver au Sido

Le JDN est partenaire du salon pour cette 6e édition, qui rassemblera les 12 et 13 mai à Lyon plus de 11 000 visiteurs.

La Cité internationale de Lyon accueille les 12 et 13 mai prochain la 6e édition du Sido, showroom européen dédié à l'IoT, à l'IA et à la robotique. 500 exposants présenteront aux 11 000 visiteurs professionnels attendus les évolutions dans les trois secteurs. Car depuis 2018, le Sido mise sur la convergence des technologies. Parmi les projets associant objets connectés et l'intelligence artificielle mis en avant : CAJuN, le jumeau numérique du parking Cordelier au centre-ville de Lyon.

Au cours des deux journées du salon, 80 conférences et ateliers en accès libre informeront les participants sur les enjeux à venir, notamment dans l'industrie collaborative, la cybersécurité ou encore la conception de voitures sans chauffeur. La 5G et l'IoT satellitaire seront également au cœur des discussions. Le Sido, dont le JDN est partenaire, organise par ailleurs pour cette édition un parcours de visite sur l'IA ou encore des sessions de partage de bonnes pratiques entre industriels sur des déploiements à grande échelle.

Le Sido se déroule les 12 et 13 mai au à la Cité internationale de Lyon. Plus de renseignements ici.