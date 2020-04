Contre le coronavirus, Dahua Technology livre ses caméras intelligentes à la France

Le groupe chinois profite de droits de douane accélérés pour exporter sa solution de détection de personnes fiévreuses. Ses caméras peuvent analyser 5 000 individus en 30 minutes.

Pour s'assurer que les personnes se rendant dans un centre commercial ou une usine de production ne présentent pas de fièvre, Dahua Technology prend leur température à distance. Et ce à l'aide de ses caméras. Le fournisseur chinois de solutions de sécurité a réadapté ses produits pour répondre à l'urgence de l'épidémie du Covid-19. "Nos solutions thermographiques offraient une vision de température à 2 degrés près. Nous nous sommes appuyés sur notre savoir-faire pour obtenir une précision à 0,3°C", explique Didier Duhaubois, ingénieur chez Dahua Technology. Les équipes de l'entreprise, qui ont planché sur le sujet dès janvier, ont mis une quinzaine de jours pour y parvenir et garantir la fiabilité de l'appareil. Deux capteurs équipent les caméras, l'un pour offrir une vue globale qui capte les visages, l'autre pour définir la température de couleur dans une zone définie afin d'isoler les personnes à risques.

Dahua Technology a déployé massivement sa solution en Chine dès février, notamment à Wuhan, mais aussi en Italie sur plus de 200 sites, et en Allemagne. Analyser près de 5 000 personnes lui demande 30 minutes, soit trois individus par seconde, contre 4,2 heures avec un thermomètre, d'après ses premiers bilans. "En France, nous ne communiquons sur ce produit pour de la prévention que depuis deux semaines, quand le gouvernement a demandé à certaines industries de continuer à produire, raconte Régis Avenel, responsable commercial.

Des caméras privacy by design

Dahua Technology s'adresse aussi bien aux lieux publics qu'aux sites de production, qui veulent surveiller l'état de santé des opérateurs venant travailler. Le groupe, présent en France depuis quatre ans, passe par un réseau de sept distributeurs pour commercialiser ses solutions. "La demande est journalière dans toutes les régions, et pour les caméras thermiques, et pour celles permettant le comptage de personnes puisque les centres commerciaux doivent limiter l'accès aux surfaces de vente à une centaine de personnes." La production, qui a repris en Chine, est effectuée à flux tendu. L'urgence permet au groupe chinois de distribuer ses produits en France dans des délais de deux semaines contre huit avant la crise, cela grâce à un passage en douane plus rapide.

Avec la crise sanitaire, diverses solutions thermiques sont proposées par les fabricants. Pour faire valoir ses produits, Dahua Technology met en avant l'anonymisation des données relevées. "Aucune information n'est stockée. La température d'une personne est une donnée à caractère personnelle, elle n'est pas transmise à nos clients. Seule l'intelligence dans la caméra déclenche une alerte en temps réel sur l'écran de l'opérateur si une personne à risque est détectée. Si cette personne fiévreuse sort de l'écran de surveillance, l'alerte disparaît", explique Didier Duhaubois. C'est à l'entreprise cliente de définir les paramètres de températures souhaitées afin de recevoir une alerte visuelle ou sonore sur ses écrans de contrôle.

Dahua Technology consacre 10% de son chiffre d'affaires (de 3,73 milliards de dollars en 2019) à la R&D, composée de près de 6 000 personnes, pour développer des projets en fonction de la demande. Pour le marché des Ehpad, les caméras de Dahua Technology sont dotées de capteurs de verticalité pour détecter la chute de personnes. "Notre principal défi est le deep learning pour rendre les caméras plus intelligentes. Ces dernières doivent créer de plus en plus de métadonnées sur ce qui est visible afin de simplifier l'exploitation des images", précise Didier Duhaubois. L'entreprise, dont les activités en France s'accroissent d'une année sur l'autre, voit l'adoption de ses solutions accélérées par la crise.