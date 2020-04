Hausse de la demande mais arrêt de la production, l'étrange crise d'Insight SiP

L'entreprise conçoit des circuits ultra-miniaturisés notamment pour la santé. Elle s'attache à choyer ses fournisseurs pour sauvegarder un minimum d'activité et répondre aux opportunités futures.

La demande en objets connectés médicaux et leur besoin de sécurisation s'accroissent depuis le début de la crise sanitaire. C'est le constat que dresse Insight SiP. Ce marché, le deuxième du spécialiste des circuits radiofréquence ultra-miniaturisés après l'industrie, devrait fortement progresser d'après ses estimations. "10% de nos clients finaux sont en forte croissance. Notre portefeuille de commandes n'a jamais été aussi important", rapporte Michel Beghin, PDG d'Insight SiP, qui aurait connu en 2020 une année record sans les aléas de la crise du Covid-19 liés au sourcing. Ses composants électroniques servent notamment à piloter à distance des ventilateurs médicaux. Objectif : "Eviter d'envoyer un infirmier vérifier l'état de chacun."

Malgré ces opportunités, Insight SiP subit dans le même temps la crise du coronavirus à plusieurs niveaux. En premier lieu sur l'achat des matières premières. "En décembre quand le coronavirus est apparu en Chine, notre production a été impactée de manière indirecte car nos fournisseurs n'avaient plus de cristaux de quartz. Aujourd'hui, les usines à Taïwan sont en manque de cartonnage", explique Michel Beghin. Résultat, Insight SiP a dû mettre un coup d'arrêt à ses chaînes de production et de livraison. "Notre entreprise est fabless, elle n'a pas de site de production en propre. Trois usines en Asie produisent nos composants et nous n'avons actuellement quasiment plus de livraisons de nos fournisseurs, rien ne pourra être facturé en avril", confie le PDG, qui commercialise ses produits auprès de plus de 2 500 sociétés dans le monde à travers une trentaine de distributeurs. Insight SiP a elle-même dû placer ses équipes en charge de la logistique et de la gestion de la production en chômage partiel.

"Il n'est plus question de conception juste à temps"

Pour maintenir son activité et préparer la reprise, Insight SiP s'appuie sur ses fournisseurs. L'entreprise jongle entre ses trois usines – deux à Taïwan et une aux Philippines – en fonction des contraintes de fermeture. L'usine aux Philippines par exemple a repris son activité il y a une dizaine de jours mais l'acheminement des produits reste suspendu. "Cela nécessite d'utiliser les fonds de l'entreprise pour assurer du stock dans les trois lieux de fabrication. Il n'est plus question de conception juste à temps", prévient Michel Beghin. Autre clé de réussite : les relations humaines. "Les fournisseurs qui reprennent la production sont sur-sollicités. Ils privilégient les clients avec lesquels ils s'entendent bien donc il est primordial de garder un lien", recommande-t-il.

L'entreprise espère rattraper l'absence d'activité actuelle par une demande accrue au troisième et quatrième trimestre 2020. Insight SiP s'est par ailleurs associé en septembre 2019 avec l'entreprise suisse Cysec, experte en cybersécurité, pour ajouter à ses circuits un secure element capable de garantir une sécurité de bout en bout du device, qui devrait voir le jour en 2021. "L'IoT dans le médical va se développer et je ne serais pas étonné qu'une sécurité de bout en bout des équipements devienne obligatoire", analyse Michel Beghin, qui s'attend ainsi à la commande de plusieurs dizaines de millions de ses produits. "L'un de nos clients pourrait utiliser des objets connectés pour le suivi des traitements orthodontiques, ce qui représenterait un potentiel de 50 à 100 millions de devices", indique-t-il. La pandémie et les besoins d'objets connectés dans le médical devrait faire passer de 90 à 95% le chiffre d'affaires d'Insight SiP réalisé à l'international.