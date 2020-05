Avec le déconfinement, Suez accélère sur l'IoT

Le groupe déploie à l'échelle nationale son service On'Connect Generation, jusqu'à présent en phase de pilote, pour donner des informations aux aidants sur leurs proches.

Le déconfinement pousse Suez à passer à l'échelle nationale. Pour soutenir les aidants de personnes âgées et isolées pendant la crise sanitaire, le groupe français de gestion de l'eau et des déchets a décidé de déployer son service On'Connect Generation à l'échelle nationale. Jusqu'à présent, le dispositif – qui repose sur l'analyse de la consommation d'eau issue du compteur communiquant de la personne aidée afin de détecter tout changement d'habitude – était en phase pilote auprès de la ville de Nice et de son CHU.

"Un million de compteurs d'eau pourraient être concernés par cet usage en France. Nous avons étudié pendant le confinement, ces huit dernières semaines, la manière de généraliser le service pour les particuliers. Nous allons d'abord activer le service chez 500 000 d'entre eux, dont le compteur est accessible par les espaces publics. Quand nous pourrons reprendre les interventions chez les particuliers, nous activerons les autres", explique Diane Galbe, directrice générale adjointe en charge de la stratégie et la business unit mondiale smart & environnemental solutions chez Suez.

On'Connect Generation est proposé gratuitement pendant quatre mois. Suez prévoit d'entrer en lien avec les centres d'action sociale dans les communes où le service sera ouvert pour faire connaître l'initiative. "Nous partageons dans un premier temps les habitudes de consommation avec les aidants via l'application. Le prochain enjeu sera de se coordonner avec une société d'intervention en téléassistance pour se rendre auprès de l'utilisateur en cas de problème, notamment à l'approche de l'été", ajoute-t-elle. L'objectif de Suez est également de pouvoir traiter par la suite les compteurs d'eau des habitats collectifs. Le groupe recherche un bailleur social avec lequel lancer une expérimentation.

La blockchain dans les boues

Plus généralement, les outils digitaux ont permis à Suez de faire face à la crise du coronavirus. "Nous avons pu maintenir un tiers de nos 90 000 collaborateurs en télétravail grâce aux outils digitaux, raconte Diane Galbe. Le digital nous a permis d'être plus efficace dans la réponse à la crise et de délivrer de partout des services essentiels dans l'eau et les déchets. L'IoT nous a été utile dans la gestion des réseaux, pour le smart metering, afin de détecter les risques de saturation des réseaux et prévenir les risques majeurs. Par ailleurs, grâce au digital nous avons pu respecter les gestes barrières, en mettant en place au Sénégal le paiement dématérialisé avec Orange." Pour respecter la distanciation physique, Suez utilise également des drones pour l'inspection de canalisation au lieu de faire appel à des techniciens, normalement au nombre de deux lors des interventions.

"Il est évident que l'IoT va se généraliser après la crise", assure Diane Galbe, pour qui le développement d'offres sur la qualité de l'air et la mise en place d'hyperviseurs à destination des smart city sont une priorité pour les prochains mois. Suez va également se doter d'une nouvelle solution intitulée SludgeAdvanced pour suivre, via la blockchain, la filière de retour au sol des boues de stations d'épuration. Grâce à la digitalisation des données d'exploitation, les clients de Suez producteurs de boues dans le secteur agricole superviseront le processus de traitement de ces boues et pourront réaliser un suivi dynamique de la filière. Ce produit intéresse dès à présent deux grandes municipalités dans l'ouest et le centre de la France. "La question de la biosécurité va devenir clé à l'avenir", conclut Diane Galbe.