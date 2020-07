Pour favoriser le retour du public, les entreprises passent au comptage IoT

L'obligation d'assurer une distanciation physique entre les personnes encourage les entreprises et collectivités à se digitaliser davantage.

Depuis le déconfinement, une bonne gestion des espaces est essentielle pour rouvrir les lieux accueillant du public. Savoir comment procéder est une question que s'est posée le géant de la restauration collective Sodexo, mais aussi nombre de commerces et de collectivités. "Au-delà de la demande du respect de la distanciation physique, il faut des solutions de comptage pour savoir exactement combien de personnes sont dans un lieu", explique Lionel Baraban, cofondateur et directeur général de la fintech française Famoco, qui a ajouté par mise à jour une fonctionnalité de comptage à ses bracelets connectés à destination des collectivités. Sa solution est notamment utilisée pour contrôler l'accès aux plages de cités balnéaires.

Garantir une sécurité absolue entre les personnes était la priorité de Sodexo dans ses restaurants. Pour l'assurer, le groupe français spécialisée dans la sous-traitance de services mise sur la remontée d'informations en temps réel. Sodexo s'appuie sur les capteurs de Bluefox, qui l'informe de la fréquentation des établissements en détectant les appareils mobiles situés à une distance pouvant aller jusqu'à 30 mètres du capteur en intérieur. En cas de fréquentation trop importante, des alertes sont envoyées par sms au responsable du site. "Une dizaine de capteurs ont été installés sur plusieurs dizaines de sites, en Amérique du Nord et en Europe, dont la France", précise Isabelle Hannedouche, senior VP-business improvement & growth support chez Sodexo.

"Ces solutions de comptage permettront aux retailers d'aller plus loin, en leur fournissant des statistiques sur leur commerce"

Pour Acmiot, spécialiste français de l'IoT dans la construction, la gestion d'assets et l'industrie, l'essentiel pour rassurer les clients et les encourager à revenir sur les lieux publics est de proposer une solution simple, facilement compréhensible. L'entreprise a ajouté sur son capteur de comptage une diode de couleur pour indiquer, par un voyant vert ou rouge, si le nombre de personnes maximal dans un espace est atteint. Focalisé à son origine sur l'industrie, en particulier le BTP, Acmiot s'ouvre au marché du commerce depuis la crise sanitaire du coronavirus. "Ces solutions de comptage évitent aux retailers de monopoliser un vigile pour cette seule tâche et elles leur permettront d'aller plus loin, en leur fournissant des statistiques sur leur commerce, en faisant par exemple un lien entre les personnes qui entrent et celles passant en caisse", souligne Baptiste Mulder, business developer dans l'entreprise, qui a enregistré trois fois plus de demandes depuis le début du déconfinement et espère déployer plus de 300 pièces avant la fin de l'année.

Les projets de comptage déployés doivent s'inscrire dans la durée. "L'objectif n'est pas de rester dans la psychose de l'épidémie mais de profiter de ces déploiements pour renforcer la digitalisation des entreprises", soutient Lionel Baraban, chez Famoco, qui développe également sur ses bracelets connectés des fonctionnalités de paiement, de tickets de transport, de contrôle d'accès ou encore de carte de fidélité. "Cette problématique de distanciation physique doit service de tremplin pour digitaliser les autres services des collectivités à l'avenir", conclut-il.