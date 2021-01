Delta Dore axe sa stratégie autour de sa plateforme IoT

Le fabricant français de solutions pour la maison connectée s'engage davantage auprès de ses partenaires pour favoriser l'interopérabilité des produits et faire croître le marché de la smart home.

L'interopérabilité des produits est essentielle, selon Delta Dore, pour faire parvenir le marché de la smart home (dont le taux de pénétration est de 13% en Europe) a un marché de masse. Le fabricant français de solutions domotiques (y compris sa propre box) s'est en conséquence fixé pour objectif de renforcer ses collaborations avec les autres acteurs du secteur. Pour cela, ses pôles Smart home et Smart IoT Solutions vont désormais travailler conjointement pour répondre aux besoins spécifiques des clients industriels quant à la digitalisation de leurs offres de produits et de services pour la maison connectée, de leur conception à leur exploitation. "L'objectif est d'offrir une boîte à outils à nos clients et partenaires industriels pour concevoir des solutions électroniques, des sous-systèmes, des applicatifs et des plateformes sur-mesure", détaille Pascal Portelli, son PDG.

Au cœur de la stratégie de Delta Dore : sa plateforme IoT, née en 2015. "Jusqu'à présent nous ne la mettions pas en avant mais nous nous sommes aperçus de sa valeur. Il existe un grand nombre de plateformes IoT sur le marché, mais peu combinent à la fois la connaissance des enjeux de la smart home et les technologies associées", affirme Stéphane Lemerle, directeur du pôle Smart IoT Solutions qui prévoit de simplifier la gestion des droits sur la plateforme entre les utilisateurs, les installateurs ou les responsables de maintenance. De nouvelles briques servicielles vont y être proposées pour créer des moteurs de règles faisant fonctionner ensembles des produits Delta Dore et ceux de concurrents. Le portail de développement cloud avec ses API sera par ailleurs ouvert aux développeurs pour faciliter en amont les développements IoT.

Avec cette évolution, Delta Dore compte exploiter "plus intelligemment" la donnée de ses produits pour permettre à ses partenaires et clients BtoB de développer de nouveaux services. "La valeur de la donnée tient à son exploitation", appuie Pascal Portelli. Cette démarche a déjà prouvé son efficacité lors d'un projet réalisé avec Swao, une marque du groupe Cetih, spécialiste en menuiseries pour l'habitat, destiné à concevoir un capteur indiquant aux utilisateurs l'état des fenêtres afin de sécuriser leur habitat et réaliser des économies d'énergies.

Tydom intégrera de nouveaux protocoles

Delta Dore lancera courant 2021 son chauffe-eau Onsen, le premier produit intégrant du machine-learning afin d'apprendre les habitudes des consommateurs. "L'objectif est de chauffer au plus juste, selon les consommations nécessaires aux utilisateurs pour gagner en efficacité énergétique", détaille Stéphane Lemerle. "Il y a actuellement un vrai dynamisme sur ces sujets, aussi bien du côté des professionnels que des particuliers", confirme Arthur Jouannic, analyste sur les questions de la maison connectée à la tête de la filiale française de Delta-ee, cabinet de conseils spécialisé dans la transition énergétique.

En 2021, Delta Dore s'attend à un rebond de son activité. "Nous espérons revenir aux mêmes niveaux qu'en 2019 car le confort chez soi et l'efficacité énergétique sont deux tendances fortes, renforcées par le télétravail", indique Pascal Portelli. La rénovation constitue un axe fort pour Delta Dore. "Dans le domaine de l'efficacité énergétique, il y a de vraies évolutions à faire dans les bâtiments existants", souligne Pascal Portelli. De nouvelles gammes de produits seront présentées, dont de futures versions de la box domotique Tydom qui intégrera de nouveaux protocoles de communication, davantage de puissance de calcul et, sur une version, un écran. Près de 250 000 box ont déjà été commercialisées. "La smart home est une tendance forte en Europe mais qui concerne des segments différents. En Grande-Bretagne, les consommateurs privilégient les produits de sécurité tandis qu'en Allemagne, ils s'orientent vers les volets roulants", observe Pascal Portelli. Selon les prévisions du cabinet d'études Markets and Markets, le marché de la maison intelligente devrait représenter plus de 137 milliards de dollars d'ici 2023. Avec ses produits connectés, Delta Dore équipe en France plus de cinq millions de logements et près de 10 000 sites industriels.