Avec 20 000 actifs suivis, Bouygues Construction Matériel signe son plus gros projet IoT

L'entité du groupe Bouygues Construction localise à distance et en temps réel ses équipements pour réaliser 5 à 10% d'économie annuelle. Avant de créer de nouveaux services.

Bouygues Construction Matériel fait passer l'IoT à l'échelle dans le BTP avec le déploiement de capteurs sur plus de 20 000 équipements. Entamé en 2020, il s'agit "du plus gros projet IoT dans le BTP en France en terme de volume", aux dires de Nicolas Lemaire, CEO de la start-up française Omniscient qui en assure la gestion pour le compte du groupe de construction.

Le projet a été un travail de longue haleine, né en 2019 de la volonté de Bouygues Construction Matériel d'optimiser ses processus. L'entité est chargée de fournir à chaque chantier de Bouygues Construction des équipements conformes, en bon état et de les mettre à disposition dans les temps. "Ce sont des dizaines de milliers d'équipements à répartir et à maintenir chaque jour sur l'ensemble des chantiers en France, au nombre d'un millier, souligne Patrick N'Kodia, directeur de Bouygues Construction Matériel. J'ai souhaité que les managers de Bouygues Construction Matériel se focalisent sur leur valeur ajoutée sans se disperser."

Au final, le déploiement s'appuie sur l'expertise de trois partenaires tout au long de la chaîne de valeur : Abeeway, la filiale de la société française Actility spécialisée dans les solutions de géolocalisation à ultra-basse consommation, a mis au point des capteurs multi-technologie ; Objenious, la marque IoT de Bouygues Telecom, opère le réseau LoRaWAN, et Omniscient collecte et analyse sur sa plateforme des millions de données remontées par les devices.

Les capteurs d'Abeeway répondent aux contraintes liées à la diversité des périmètres géographiques de chaque chantier et facilite la localisation en intérieur ou extérieur. Les machines ont été équipées de capteurs multi-technologie intégrant du GPS, du Wifi, du Bluetooth Low Energy et du LoRaWAN tandis que les petits équipements ont été munis de beacons en Bluetooth Low Energy pour favoriser leur inventaire. "Il nous a fallu travailler sur leur sensibilité pour qu'ils puissent déterminer si une machine est en fonctionnement ou pas", détaille Stéphane Sisse, director channel and key accounts chez Actility.

Une pleine exploitation en 2022

Ce projet sera porté en interne par les directions exploitation et coffrage, soit une centaine de collaborateurs affectés au suivi du matériel. Ces derniers pourront naviguer sur un plan virtuel et visualiser en temps-réel la localisation et la fiche de suivi de chaque équipement. "Ce projet est motivant pour nos équipes car il fait passer le matériel dans l'ère du 2.0", se réjouit Patrick N'Kodia.

"En connectant les chantiers, le secteur du BTP va considérablement gagner en performance grâce à une meilleure visibilité de la réalité du terrain", assure de son côté Nicolas Lemaire, cofondateur d'Omniscient. L'IoT sera déployé sur la totalité du parc français de bungalows et consoles, ainsi que sur les principaux éléments constitutifs des grues à tour et sur la nouvelle banche connectée B20, un outil qui permet le coffrage du béton. "Nous avons commencé le déploiement sur 10 000 équipements en 2020, nous poursuivrons la deuxième moitié en 2021 pour une pleine exploitation en 2022", raconte Stéphane Sisse.

Avec ce projet IoT, la division Matériel du géant de la construction projette une économie annuelle de 5 à 10% sur la maintenance et la gestion du parc, et un ROI de cette solution technologique sur trois ans. Ces résultats doivent provenir "d'une meilleure allocation des ressources et d'une réduction des pertes de matériel, d'une facturation à l'usage plus rapide, d'une meilleure maintenance des équipements et donc d'une réduction des frais de remise à niveau, d'une réduction des coûts de stock et de meilleures décisions grâce à des informations apportées en temps réel", liste Pavel Zaitsau, directeur du marketing et de l'écosystème des partenaires chez Actility, qui table également sur un gain de productivité de l'ordre de 30% lié à la réduction des déplacements.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les premiers résultats se sont avérés satisfaisants et Bouygues Construction Matériel attend de l'IoT d'autres sources de gains. "L'ambition est d'aller au-delà de la géolocalisation pour introduire dans la construction des solutions d'optimisation des déplacements et de sécurité renforcée", indique Patrick N'Kodia, en faisant référence aux badges alertant les travailleurs dans les cas de non-respect de la distanciation physique ou s'ils entrent dans une zone de chantier qui leur est interdite. Bouygues Construction Matériel envisage aussi de faire profiter ses clients des solutions mises en œuvre. Et Patrick N'Kodia de conclure : "Le grand avantage de l'IoT, c'est qu'il s'agit d'une technologie participative, nous pourrons créer de nouveaux services à valeur ajoutée."