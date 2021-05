Comment EDF s'appuie sur sa communauté Pulse & You pour étudier IFTTT

La plateforme de co-innovation d'EDF va lancer une nouvelle campagne sur les différents scénarios possibles dans le domaine de l'énergie dans la maison avec IFTTT.

IFTTT est un service d'interconnexion utilisé dans la maison pour programmer des scénarios à partir d'objets connectés. Pour comprendre l'intérêt de cette technologie pour le grand public, la plateforme de co-innovation EDF Pulse & You va lancer le 1er juin une nouvelle campagne auprès de ses "Pulseurs" sur cette thématique. Les participants sont appelés à donner leur avis jusqu'à l'été sur leurs usages avec IFTTT, les améliorations à apporter, ce qu'ils aimeraient, etc.

Les experts d'EDF, qui cherchent à faire le lien entre les envies des gens et les solutions disponibles sur le marché, voient dans IFTTT "un vrai potentiel", rapporte Gaël Le Boulch, fondateur d'EDF Pulse et responsable de l'open innovation chez EDF. Déjà en 2017, une étude d'EDF Pulse & You avait révélé l'intérêt des utilisateurs pour les scénarios concernant le chauffage et l'éclairage. EDF a ainsi développé une série de scénarios, par exemple sur le réglage d'un thermostat connecté en fonction des heures creuses prévues dans le contrat d'énergie, afin d'analyser comment améliorer le quotidien des utilisateurs.

L'étude EDF Pulse & You réalisée de juillet à octobre 2017 fait ressortir le besoin d'objets connectés le soir pour la lumière et le chauffage. © EDF Pulse & You

"Il est important d'évaluer l'intérêt d'IFTTT car l'IoT entre dans une phase de démocratisation dans la smart home avec les initiatives de Lidl et d'Enki (et dernièrement de Carrefour, ndlr) qui font que le prix n'est plus une barrière. Ce qui reste à faire, ce sont des scénarios. La difficulté avec les objets connectés est de faire des liens pertinents entre eux pour en retirer une vraie valeur ajoutée", estime Gaël Le Boulch. D'autant que IFTTT, par sa simplicité d'utilisation, vise une large audience.

Aux plus motivés, EDF Pulse offrira dans un second temps des kits d'objets connectés pour avoir un retour technique sur leur expérience : sur ce qui fonctionne, ce qu'il manque, s'ils sont satisfaits ou pas, ce qu'ils pensent de l'ergonomie, qui utilise cette fonctionnalité dans la famille, etc. "L'acceptabilité sociale conditionne l'adoption de l'IoT et on ne peut l'obtenir qu'en travaillant directement avec les consommateurs, en élaborant avec eux les expériences qui leur sont utiles", met en avant Gaël Le Boulch, surpris par certains retours.

64 000 idées récoltées

Les sondages permettent en effet à EDF Pulse & You de comprendre ce qui mène à l'adoption des objets connectés. Dans le cas de caméra de surveillance connectées, un précédent sondage a montré que donner un aspect anthropomorphe à l'objet, comme la caméra ULO sous forme de hibou dont les yeux bougent, augmentait son adoption de 30%. Dans le cas de serrures connectées, 76% des répondants pensent que ce produit devrait être intégré à une offre d'assurance. Autre exemple avec le thermomètre sous forme de cube Hector, qui n'a pas séduit le grand public mais a fait preuve d'une grande valeur auprès des apiculteurs. "Nous avons également noté lors de nos sondages un fort engouement pour les pommeaux de douche connectés, et pas pour les prises et les volants intelligents. On aurait pu penser le contraire", souligne Gaël Le Boulch.

Cette campagne sur IFTTT est la 92e menée par la plateforme depuis sa création. " Pour le moment, on en est aux prémisses où il faut équiper les ménages en IoT. Mais la campagne pourrait nous servir à proposer par la suite chez EDF une offre IoT avec des scénarios de confort ou de suivi des consommations d'énergie", envisage-t-il.

Trouver comment toucher le grand public est la raison d'être d'EDF Pulse & You. "La plateforme a été créée il y a cinq ans, en mars 2016, dans une logique de co-innovation pour aider le groupe à se démarquer sur le marché face à une concurrence de plus en plus importante", raconte Gaël Le Boulch. Trois thématiques sont traitées, à savoir le bien-être dans l'habitat, la transition énergétique et la mobilité électrique avec des sous-communautés, dont une sur l'IoT. Les particuliers sont appelés à publier en ligne leurs idées sur ces sujets. "En cinq ans nous avons récolté 64 000 idées, 100 000 si on compte les commentaires", se félicite Gaël Le Boulch. EDF Pulse & You est parvenu à rassembler une communauté de plus de 8 000 personnes, dont 1 400 font partie du groupe. En parallèle aux campagnes, EDF Pulse vient de créer un portail référençant les projets de financement participatif et lance un appel aux start-up de l'IoT pour mettre en avant leur initiative.