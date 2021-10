IoT Awards 2021 : découvrez les six lauréats

La remise des trophées, à laquelle participe le JDN, a lieu ce mercredi 6 octobre sur le salon IoT World + MtoM à Paris, Porte de Versailles.

L'IoT a ses Awards. Six trophées seront remis ce mercredi 6 octobre au salon IoT World + MtoM, pour récompenser des projets en développement. Parmi les dossiers envoyés, treize lauréats ont été notés.

L'IoT Award du projet Innovant revient à Sound X pour son ambition d'apporter l'émotion musicale aux enfants sourds. Avec son projet appelé "Numéro Un", l'entreprise a développé une intelligence artificielle qui traduit en temps réel les sons dans l'ensemble du spectre fréquentiel et les transmet dans un coussin connecté, fixé sous un siège ou porté en sac-à-dos, afin de faire ressentir la musique par sensation tactile.

L'IoT Award du projet High-Tech est décerné à Lacroix Impulse pour son développement de SmartPole, une solution industrielle destinée à la détection de chute d'infrastructures verticales (mats, poteaux, pylônes...) qui surviennent lors d'événements climatiques, d'accidents de la route, de chutes d'arbre ou encore de dégradations locales. Développé entre 2019 et 2020 pour améliorer l'efficacité d'intervention des équipes et réduire le temps d'arrêt des services, ce projet est en cours de déploiement chez les opérateurs de réseau.

L'IoT Award du projet Ambitieux est remis à l'opérateur Transatel, qui déploie des réseaux privés en 5G via sa carte SIM. Transatel a développé une application SIM permettant de répondre aux problématiques de switch entre identifiants public et privé ainsi qu'une API répondant aux besoins métiers du client liés à la sélection du réseau. Cette solution de basculement de réseau privé/public est prête à être déployée partout dans le monde, en priorité en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et aux USA.

L'IoT Award du projet Compliant récompense le fabricant de câbles optiques TKF Telecom pour son système de contrôle d'accès et de supervision à distance des armoires de rue télécoms. Sa solution remplace la clé physique via une application mobile et supervise les accès grâce à ses capteurs par l'intermédiaire d'une communication LoRa ou LTE-M. L'entreprise rappelle que, dans un contexte de déploiement massif de la fibre optique, les armoires de rue sont des points de fragilité mutualisés entre opérateurs, multipliant le nombre de techniciens intervenant sur ces armoires. Bénéficier d'une solution connectée leur permet de maintenir la qualité du réseau.

L'IoT Award, Prix du Jury 2021 est accordé à Oxytronic, qui a mis au point un capteur de maintenance prédictive capable de mesurer jusqu'à six grandeurs physiques (vibration, température, acoustique, gaz, pression et humidité), de les analyser et d'alerter en cas d'anomalie grâce à sa technologie IA embarquée. Le développement du produit, financé à 100% sur fonds propres, se destine dans un premier temps au secteur de l'aéronautique.

Enfin, les récompenses s'agrandissent cette année d'un sixième prix : l'IoT Lab Award, accordé à l'Université Paris 8 pour son système de suivi de la qualité des conducteurs de lignes aériennes développé dans le cadre d'une collaboration R&D avec RTE. L'innovation résulte, d'après les chercheurs, du couplage d'un modèle de reproduction du comportement vibratoire des conducteurs avec l'apprentissage automatique. Cela leur permet de suivre avec certitude plusieurs indicateurs de qualité : vieillissement des câbles, pré-endommagement potentiel, un état de détresse, etc. Les résultats des essais en laboratoire permettent aux chercheurs d'envisager un déploiement de la solution pour une validation en environnement représentatif.