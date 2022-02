En 2022, Leroy Merlin met un coup de projecteur sur l'éclairage connecté

L'enseigne française lance une gamme conséquentes d'ampoules connectées en marque propre Lexman pour son écosystème domotique Enki.

Leroy Merlin fait la lumière sur sa stratégie 2022 en matière d'objets connectés : l'éclairage connecté sera sa priorité. "Les retours que nous avons eu confirment que l'éclairage est le premier usage par lequel l'IoT pénètre dans l'habitat", justifie Laurent Glaser, directeur stratégie et prospective maison connectée chez Leroy Merlin. L'enseigne française annonce ainsi ce mardi 8 février la commercialisation dans ses magasins et sur son site de 14 nouvelles références d'ampoules connectées en Zigbee 3.0 et en Bluetooth au prix de 10,90 euros pièce, sous sa marque propre Lexman.

"Un client sur deux d'Enki a acheté une ampoule connectée"

Une "première phase de découverte" a été menée à partir d'octobre 2020, date à laquelle une première gamme de six ampoules connectées avait été commercialisée (lire notre article Leroy Merlin se lance dans la vente d'objets connectés sous sa marque). Le bilan en est concluant : "Un client sur deux d'Enki a acheté une ampoule connectée, nous n'avons aucun doute que l'éclairage connecté se développera massivement", assure Laurent Glaser. La raison : "La principale préoccupation des clients en magasin est de savoir s'ils doivent opter pour une lumière chaude ou froide selon les pièces. L'IoT répond à cette question puisque toutes les intensités peuvent être réglées, cela offre l'opportunité aux ampoules connectées d'être installées dans toutes les pièces", poursuit-il.

Un pilotage par zone ou groupe

Leroy Merlin avait engagé cette stratégie dès décembre 2021 en proposant sa box Enki Connect dédiée à l'éclairage. "Nous entrons avec la commercialisation de ces nouvelles ampoules dans une deuxième phase qui donnera de l'ampleur à la box Enki Connect", affirme Laurent Glaser, qui mise sur la diversité des formes et du design de ces nouvelles ampoules (rondes, allongées, en flammes, en verre ambré…) pour séduire les particuliers de tout âge. Les fonctions connectées procureront ensuite "un plus". Les développeurs d'Enki ont apporté un changement à l'application, la possibilité de piloter l'ensemble des lumières d'une pièce (par la fonctionnalité "zone") ou d'un "groupe" (plusieurs ampoules dans différentes pièces) en même temps, c'est-à-dire changer par exemple l'intensité ou le type de blanc en même temps.

La roadmap pour l'année sera d'élargir l'expérience utilisateur à divers usages. "Pour parvenir à une adoption en masse, il faut comprendre l'usage qui est fait de l'IoT, les fonctionnalités attendues", reconnaît Laurent Glaser. Leroy Merlin ira au-delà des ampoules, en développant d'autres offres concernant les systèmes d'éclairage. "Ce sera une prochaine étape pour les années futures", précise Laurent Glaser, sans en dire plus. On peut néanmoins imaginer de futurs interrupteurs connectés.. En attendant, Leroy Merlin prévoit courant 2022 l'internationalisation de ses ampoules connectées, en particulier dans les pays latins (Espagne, Portugal, Italie), où l'implantation des magasins est importante.