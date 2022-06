EDF investit 4,69 millions d'euros dans la start-up Carbon8

La start-up anglaise, spécialisée dans la séquestration de CO2, va développer l'intelligence de sa solution par le biais de l'IoT, grâce au soutien financier et à la collaboration en R&D d'EDF.

EDF s'est engagé à développer de nouvelles solutions pour atteindre la neutralité carbone en 2050. L'énergéticien fait un pas de plus dans cette voie en investissant, par le biais de son fonds EDF Pulse Ventures, 4 millions de livres (4,69 millions d'euros, ndlr) dans la start-up anglaise Carbon8. Le cimentier français Vicat complète le tour de table de Carbon8, dont la levée de fonds s'élève à 5 millions de livres.

Carbon8 a développé une technologie de minéralisation du CO2, c'est-à-dire que sa solution permet de transformer, grâce au procédé de carbonatation, certains résidus industriels comme des poussières et des cendres renfermant du CO2 en granulats utilisables dans le secteur de la construction. En une quinzaine de minutes, le CO2 capté est bloqué dans les composés minéraux qui serviront à la construction d'habitats durables. "Notre solution consiste en deux conteneurs l'un sur l'autre, qui peuvent s'attacher dans les cheminées des industriels pour capter directement le CO2 émis et le stocker au matériel en le minéralisant", explique Maarten van Roon, chief commercial officer de Carbon8. La solution s'adresse pour l'heure aux secteurs du ciment, de la biomasse, du papier mais Carbon8 prévoit de l'étendre, notamment au bitume.

Dans l'essor de la start-up, l'IoT se révèle crucial : "Nos conteneurs sont équipés d'une centaine de capteurs pour que l'on sache quelle quantité de CO2 a été extraite ou combien pèse le conteneur. Les clients sont très demandeurs d'informations pour être transparents sur leur processus de décarbonisation", explique Maarten van Roon. Ces capteurs peuvent être connectés soit par le réseau de l'entreprise, en wifi ou en Ethernet, ou via des cartes SIM en 4G ou 5G. "Et pourquoi pas par la suite avec des offres comme celle de Starlink", ajoute Maarten van Roon. Carbon8 prévoit de se doter de sa propre plateforme cloud IoT. L'objectif : intégrer par la suite de l'intelligence dans les capteurs. "Nous voulons que les conteneurs puissent apprendre les uns des autres, c'est ce qui nous permettra d'optimiser la capture du CO2", précise son chief commercial officer.

Carbon8 a déjà mené des projets pilotes aux Pays-Bas ainsi qu'au Canada, et a équipé depuis un an un site de Vicat. Depuis la création de son fonds CVC en 2017, EDF a investi 270 millions d'euros dans une vingtaine de start-up répondant aux enjeux de la décarbonisation avec des activités complémentaires aux siennes. "L'IoT est également au cœur de notre stratégie, qui consiste à obtenir par les capteurs le plus de données possibles pour les analyser, que ce soit dans les centrales nucléaires ou dans le pilotage des fermes solaires et éoliennes", indique Julien Villeret, directeur de l'innovation du groupe EDF. Ce dernier prévoit d'accompagner, grâce à la solution de Carbon8, ses clients dans leurs projets de décarbonisation. "Cet investissement s'inscrit pleinement dans la raison d'être du groupe EDF qui vise à construire un monde neutre en carbone", conclut-il.