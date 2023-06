L'aéroportuaire, premier chantier de valorisation de la donnée pour Hub One Data Trust

Hub One et la Banque des Territoire ont créé une plateforme de partage, d'exploitation et de valorisation de la donnée destinée à faire apparaître de nouveaux services. Premier secteur ciblé : l'aéroportuaire.

Le partage de l'information est clé, dans l'aéroportuaire tout comme dans tous secteurs, pour optimiser les processus et apporter de nouveaux services. Par exemple, si une compagnie aérienne est informée en temps réel de la fin du nettoyage dans l'avion, elle peut y faire monter plus vite les passagers suivants et améliorer l'expérience client. "Quand un avion atterrit, ce sont 25 métiers qui s'affairent autour et doivent se coordonner dans les temps", explique Guillaume de Lavallade, directeur général d'Hub One. Ce partage de données est ainsi au cœur de la création de Hub One Data Trust, à la fois le nom de la filiale et de la plateforme créée par l'opérateur et ESN Hub One et la Banque des Territoires pour faciliter le traitement et le partage de données. Les deux partenaires dévoilent ce lundi 5 juin l'offre, destinée dans un premier temps à l'écosystème aéroportuaires et expérimentée avec le groupe des Aéroports de Paris (ADP).

Sur une plateforme centralisée, les acteurs de l'aéroportuaire peuvent accéder aux informations de leurs partenaires mises à disposition en accès libre, que ce soient celles issues de leur système d'informations, d'IoT ou des techniciens. Ils peuvent également s'échanger des données plus spécifiques pour un usage précis. Enfin, ils pourront dans un troisième temps échanger des données consolidées avec des tiers pour les monétiser. "Pour les agents d'un aéroport, l'offre est incarnée par un smartphone qui est connecté par API à la plateforme pour leur faire parvenir des informations. Par exemple, un agent de nettoyage peut recevoir, en fonction de sa localisation, les toilettes à nettoyer les plus proches", explique Guillaume de Lavallade.

Le challenge majeur pour la création de Hub One Data Trust a été de certifier la confiance et la gestion du consentement dans la plateforme. Hub One et la Banque des territoires ont veillé à assurer à la plateforme souveraine un cadre sécurisé garantissant une parfaite traçabilité. Le niveau de cybersécurité fournit vise également à répondre aux enjeux de la règlementation européenne DGA (Data Governance Act).

Adapter les services touristiques

Différents usages nouveaux sont en réflexion avec cette offre. Par exemple, certains hôtels affichent déjà pour leurs clients sur un écran les prochains numéros de vol, leur destination et la porte d'embarquement. En cas de retard, les acteurs pourront mieux se coordonner pour apporter des services. De même, "pour les acteurs du tourisme, notamment l'industrie hôtelière, il y aurait un intérêt à connaître le nombre de vols qui vont arriver à telle période et de quelle destination, pour adapter leurs services en fonction des touristes", indique Guillaume de Lavallade.

Du côté de l'IoT, les objets connectés déployés en RFID, LoRaWAN, Wifi ou cellulaire, vont permettre aux acteurs de connaître des pertes de chaleur ou la disponibilité des taxis. Le développement par Hub One de réseaux 4G et 5G pour les professionnels des aéroports, qui représente pour le groupe ADP deux millions de mètres carrés indoor couverts, va constituer une source de données supplémentaire à valoriser pour les applications métier.

Data Trust est le fruit d'un travail de longue haleine. Face aux "faibles résultats" liés à la mise en ligne de données en open source, les deux partenaires ont décidé de prendre à bras le corps le sujet. Cela fait deux ans qu'ils collaborent à l'élaboration de cette plateforme, en s'inspirant de l'initiative de l'éditeur français Agdatahub dans l'agriculture. Hub One Data Trust s'appuie sur Fujitsu pour la conception et l'intégration de projets de données de la licorne française Dataiku. Concernant l'échange de données et leur monétisation, c'est la société française Dawex qui a apporté sa technologie et son savoir-faire.

Les aéroports de Paris et Air France utilisent dès maintenant Hub One Data Trust. L'objectif est de fédérer cinq métiers différents d'ici à la fin de l'année. Hub One Data Trust entend ensuite s'élargir à d'autres sites en France et en Europe. Les deux partenaires ciblent une cinquantaine de clients fin 2024. L'étape suivante sera d'appliquer le savoir-faire de Hub One Data Trust à de nouveaux secteurs, comme le portuaire et la logistique.