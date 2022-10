Après Blablacar, Frédéric Mazzella lance Captain Cause, une plateforme d'engagement collaboratif

Frédéric Mazzella s'associe avec quatre autres cofondateurs pour cette plateforme qui permet aux entreprises de transformer leurs budgets marketing en dons visant à soutenir des causes.

Le cofondateur de Blablacar Frédéric Mazzella lève le voile sur son nouveau projet : Captain Cause. Cofondée par Georges Basdevant, Maxence Mathey, Frédéric Mazzella, Clara Pigé et Nathanaël Romano, Captain Cause est une plateforme d'engagement collaboratif permettant de financer des projets associatifs. Celle-ci permet notamment de relier les entreprises avec des causes sociales et environnementales via le financement de projets à impact, en impliquant leurs clients, partenaires et collaborateurs dans le choix de ces projets avec un système de vote et de dons.

Alors qu'aujourd'hui, seules 9% des entreprises sont mécènes, l'objectif de Captain Cause est de transformer une partie de leurs budgets marketing et communication en dons pour des causes défendant des projets sociaux et environnementaux.

Un pitch qui trouve tout particulièrement écho auprès des entreprises alors que l'annonce du fondateur historique de Patagonia de reverser les futurs bénéfices de sa société à des associations avait récemment fait les gros titres. "De manière similaire, nous voulons permettre aux entreprises de lancer très facilement des initiatives d'engagement à impact tout en y ajoutant un aspect participatif", explique Georges Basdevant au JDN.

Engager les clients, collaborateurs et partenaires

Le fonctionnement est simple : la plateforme identifie et sélectionne des causes vérifiées, locales, et œuvrant dans le domaine de l'environnement, de la santé ou du social. "Toutes ces associations sont pour l'instant basées en France et proposent des projets précis à financer", explique Georges Basdevant. A noter que les associations sont libres d'accepter ou de refuser les dons d'une entreprise spécifique si elles ne souhaitent pas y être associées.

Une fois le budget alloué, les entreprises peuvent inviter leur communauté de collaborateurs, partenaires, ou clients à voter en direct via un QR Code pour leur association favorite. Ce sont eux qui vont décider quel projet ils souhaitent financer. Ce vote, physique ou virtuel, peut se tenir durant un événement dans un but fédérateur ou en ligne. En impliquant clients, partenaires et collaborateurs, Captain Cause souhaite ainsi offrir aux entreprises un nouvel outil d'engagement de marque.

Ces campagnes de "dons à offrir" se veulent également une solution adaptée aux besoins des entreprises pour leurs cadeaux de fin d'année. "Nous souhaitons offrir une alternative aux traditionnels goodies offerts aux collaborateurs qui sont souvent peu écologiques et fabriqués assez loin", souligne Georges Basdevant.

Une fois la campagne terminée, Captain Cause se charge de la partie administrative et reverse les dons à l'association "gagnante" en quelques clics, grâce à l'intégration de la solution MangoPay. Point important, les fondateurs insistent sur la transparence des actions qui seront menées par les associations grâce à ces financements. Les entreprises et les participants - appelés "captains" - seront tenus régulièrement informés de l'avancée des projets financés via la plateforme.

Objectif : 1 milliard d'euros de dons d'ici 5 ans

Côté business model, la start-up se rémunère par une commission "légèrement inférieure à celles des plateformes de crowdfunding qui est généralement de 8%", explique Georges Basdevant. Disponible en beta depuis janvier, Captain Cause référence plus d'une trentaine d'associations sur sa plateforme. L'entreprise vient de réaliser un tour de table de 3,5 millions d'euros auprès notamment des fonds OneRagTime et MAIF Impact.

"J'avais une immense envie d'agir et j'ai donc décidé de m'associer avec de jeunes entrepreneurs, et d'utiliser au mieux mon expérience issue notamment de la création de BlaBlaCar, pour construire une nouvelle solution moderne, puissante et communautaire au service des projets à impact positif", explique Frédéric Mazella, qui occupe le poste de président exécutif. Captain Cause espère que sa plateforme d'engagement communautaire permettra de distribuer 1 milliard d'euros de dons d'ici cinq ans. A suivre…