Zemmour, Hanouna, Booba, Le Pen… Les personnalités françaises les plus controversées selon ChatGPT

On peut vraiment tout demander à ChatGPT, y compris d'énumérer les personnalités françaises qu'il considère comme les plus controversées.

Quel point commun partagent Marine Le Pen, Michel Houellebecq et Booba ? Tous les trois font partie des 16 personnalités françaises que ChatGPT estime les plus controversées. Une liste obtenue après que nous ayons demandé à l'IA d'élaborer un tableau avec les personnalités françaises qu'il considère comme les plus controversées, et de leur attribuer une note sur 10 indiquant leur degré de controverse.

Les personnalités françaises les plus controversées selon ChatGPT. © OpenIA

Parmi ces 16 personnalités, ChatGPT accepte de faire l'éloge de seulement cinq d'entre elles : Cyril Hanouna, Christine Boutin, Eric Dupond-Moretti, Michel Houellebecq et Alain Finkielkraut. Les autres sont censurées.

Marine Le Pen censurée par ChatGPT. © OpenIA

Sans surprise, la classe politique est très présente dans ce classement, avec six représentants. D'ailleurs, on a également demandé à ChatGPT de noter le degré de controverse de sept autres grandes figures de la politique française absentes de ce classement. Sur ce nombre, pour l'IA, seuls François Hollande et Edouard Philippe ne sont pas des personnages controversés.

François Hollande et Edouard Philippe, les rares politiciens considérés comme non controversés selon ChatGPT. © OpenIA

On a également interrogé ChatGPT sur les "personnalités médiatiques" qu'il juge controversées. Souvent sujet aux polémiques, Cyril Hanouna obtient une note de controverse de 8. Pascal Praud, souvent brocardé sur les réseaux sociaux pour son émission sur CNews, n'était en revanche pas mentionné, au contraire de Laurent Ruquier, qu'on imaginait pourtant plus consensuel. Selon ChatGPT, l'animateur des Grosses Têtes mérite la note de 6 car il "divise l'opinion publique en raison de son humour provocateur et de ses prises de position polémiques, notamment sur la religion et sur la sexualité." Interrogée, l'IA attribue la note de 5 à Pascal Praud.

Laurent Ruquier plus controversé que Pascal Praud, vraiment ? © OpenIA

En ce qui concerne les cinq personnalités préférées des Français selon le classement annuel du JDD, ChatGPT attribue logiquement des notes de controverse peu élevées.

Les bons élèves selon ChatGPT. © OpenIA

Enfin, on a demandé à l'IA de noter quelques célébrités qui ont pu faire l'objet de polémiques ces dernières années ou qui ont tout simplement fait parler d'elles pour diverses raisons. Etant donné que ChatGPT censure les blagues de Blanche Gardin, il n'est pas surprenant de la voir obtenir une note de 6…