Le premier numéro de First View sera diffusé le 30 septembre à 12 heures

Dans cette nouvelle émission du JDN, des experts de l'IAB France évoqueront les conséquences de la disparition des cookies tiers sur la mesure de la performance des impressions publicitaires et la réconciliation du parcours du consommateur.

First View, la nouvelle émission du JDN, réalisée en partenariat avec l'IAB France, sera diffusé le jeudi 30 septembre à 12 heures, depuis la home du JDN. Cette première émission s'intéressera au sujet de la mesure, la grande oubliée du monde cookieless. On s'interrogera avec Rémi Lemonnier (Scibids), Alexis Taquard (Eulerian) et Margarita Zlatkova (Weborama) sur les conséquences de la disparition des cookies tiers, sur la mesure de la performance des impressions publicitaires et la réconciliation du parcours du consommateur. On vous expliquera pourquoi vous allez (peut-être) devoir dire adieu à la mesure post view et revoir la manière avec laquelle vous faites du post clic.

On s'attardera aussi sur le fait que dans un secteur où ce qui n'est pas mesuré n'existe pas, c'est un problème. On évoquera, bien évidemment, les alternatives : ID partagés, méthode panéliste, solutions au niveau du navigateur comme Privacy Sandbox de Google ou Private Clic Measurement d'Apple. Avec pour chacune, une revue des avantages et des limites.