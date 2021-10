Le baromètre du programmatique de mai - juin 2021

Ca bouge du côté de la répartition des inventaires, le desktop perd 10% au profit du mobile, selon le baromètre d'AdtechNews-ZBO Media.

Le chiffre du mois : -10%

L'avis de ZBO Media : "Ces deux mois de mai et juin marquent de belles évolutions sur la disponibilité des inventaires par device : le desktop perd 10% au profit du mobile (web et In-app). Des variations qu'on peut imputer au fait que les Français ont passé une bonne partie de la période en extérieur et qu'elle a correspondu à une nouvelle trêve du Covid. Les autres indicateurs restent relativement stables dans l'ensemble par rapport à avril avec des CPM toujours élevés. La demande est restée forte sur ces deux mois."

L'état du programmatique français en septembre. © JDN

Evolution des taux de clic et des taux d'arrivée selon les formats

Retrouvez le baromètre du programmatique d'avril

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Cet article est également publié dans Adtech News, supplément papier du magazine CB News, dédié à l'adtech et au martech. Dans l'édition de septembre, un dossier sur l'email en voie de disparition, une interview de Hyundai France sur la reprise en main du programmatique, un focus sur l'accès à Google Ad-exchange pour les petits et moyens éditeurs et le baromètre du programmatique.