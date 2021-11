Le baromètre du programmatique de juillet-août 2021

La visibilité a baissé... mais les CPM ont augmenté cet été, selon le baromètre d'AdtechNews-ZBO Media.

Le chiffre du mois : -10

L'avis de ZBO Media : "Un pourcentage moyen de visibilité, en baisse de 10 points par rapport à la période de mai-juin, une forte augmentation de la part du mobile et une hausse des CPM... Voilà qui résume bien cet été 2021 ! La part du mobile (web et in-app) en forte hausse n'est pas étonnante pendant cette période de vacances. Et elle explique en partie aussi la baisse de visibilité. La hausse des CPM, de l'ordre de 15%, s'explique peut-être par une baisse des inventaires éditeurs (moins de consultations en vacances) et une demande des annonceurs toujours forte notamment sur juillet."

L'état du programmatique français en septembre. © JDN

Evolution des taux de clic et des taux d'arrivée selon les formats

