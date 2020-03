Huawei embarque Qwant dans ses nouveaux smartphones P40

Le fabricant chinois annonce la sortie en France mi-avril d'une nouvelle génération de smartphones conçue en partenariat avec le moteur de recherche français.

Huawei présente ce jeudi 26 mars ses smartphones P40. Cette nouvelle gamme se caractérise par une évolution de design, de la qualité de sa caméra, mais aussi par de nouvelles briques technologiques, en matière de sécurité et de protection des données. Pour concevoir ce produit, Huawei a conclu un partenariat stratégique avec Qwant. Le moteur de recherche français est proposé par défaut dans le navigateur du téléphone. "Huawei s'allie avec des acteurs à la pointe dans leur secteur. Nous avons collaboré avec le fabricant d'appareils photos Leica pour la photographie, le spécialiste de l'ingénierie acoustique Devialet pour l'audio, et le moteur de recherche Qwant pour le respect de la vie privée", explique François Hernandez, vice-président des ventes chez Huawei en France. Les équipes techniques des deux entreprises travaillent conjointement depuis plusieurs mois sur le projet.

"On démarre sur le marché qui a le plus de sens mais notre volonté de part et d'autre est d'élargir la collaboration"

Cette nouvelle gamme est présentée comme structurante pour Huawei, car elle intègre à la fois la 5G et l'écosystème applicatif du groupe chinois, avec Huawei Mobile Services et le store AppGallery. Elle sera disponible en France, en Allemagne et en Italie à partir de mi-avril. "Au vu du contexte actuel, nous proposerons le P40 d'abord en ligne, puis en magasin à la fin du confinement", précise François Hernandez. Huawei a dû réadapter sa chaîne de production, toutes ses usines étant en Chine. A terme, la gamme P a vocation à être commercialisée dans une zone géographique plus étendue.

Pour Huawei et Qwant, ce produit n'est qu'une première étape. "Nous avons annoncé notre collaboration en novembre 2018 avec déjà un certain nombre d'engagements. Le P40 est un premier signe de concrétisation de ce partenariat. D'autres projets seront annoncés dans les mois et les années à venir", indique Jean-Claude Ghinozzi, CEO de Qwant, mentionnant des laboratoires communs pour d'autres domaines à l'étude. "On démarre sur le marché qui a le plus de sens mais notre volonté de part et d'autre est d'élargir la collaboration. Huawei prévoit d'étendre son écosystème de produits. Ce que l'on développe ensemble avec Qwant pour les smartphones sera applicables aux gammes d'objets connectés", complète François Hernandez.

Ce partenariat renforce par ailleurs la stratégie des deux entreprises. Celle de Huawei dans la sécurité et la protection des données, et celle de Qwant dans l'univers du mobile. "Ce projet nous fait entrer de plain-pied dans le monde de la mobilité, un axe stratégique pour l'entreprise", affirme Jean-Claude Ghinozzi. Dans le sillage de cette annonce, Qwant entend renforcer l'architecture de son moteur de recherche pour adopter une approche mobile-first et améliorer l'expérience utilisateur. Un chantier qui va par ailleurs passer par un renforcement des équipes. "Etre embarqué dans les produits d'un leader mondial est une grande opportunité pour Qwant d'élargir sa base d'utilisateurs et de monter en puissance", ajoute Jean-Claude Ghinozzi. Selon les chiffres de Médiamétrie de décembre 2019, Qwant enregistre en France 5 millions de visiteurs uniques, dont 1,7 million sur mobile par mois.