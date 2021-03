Avec sa nouvelle Freebox Pro, Free veut accompagner le télétravail

L'opérateur français a lancé ce mardi 23 mars une offre dédiée aux entreprises, qui comprend notamment un forfait 5G.

Avec Free Pro, l'opérateur français se lance sur le marché BtoB. Free a présenté ce mardi 23 mars sa nouvelle marque disponible en France métropolitaine à destination des entreprises. Cette offre s'appuie sur une nouvelle box fibre, la Freebox Pro, affichée comme une réponse aux besoins de sécurité et de télétravail des entreprises, qui permet aux données professionnelles d'être synchronisées chez les collaborateurs.

Pour mettre au point cette offre, Free a créé un deuxième réseau distinct de celui utilisé pour les particuliers et bâti sur celui de Jaguar Network avec une connexion point à point. Free Pro est le fruit de trois années de travail. Son atout selon Free : la sécurité. "Nous avons repensé la sécurité avec un firewall, du chiffrement ou encore un VPN pour les collaborateurs", détaille Kévin Polizzi, président et fondateur de Jaguar Network.

Free a créé un deuxième réseau distinct de celui utilisé pour les particuliers

La Freebox Pro, dont la durée de vie est de dix ans selon l'opérateur, dispose d'un débit Internet de 7 gigabytes en descente pour les téléchargements et de 1 gigabyte en émission. Elle dispose également d'une connexion en wifi tri-band, avec un wifi invité séparé et d'un back-up en 4G en cas de dysfonctionnement. Par ailleurs, un module d'IA est intégré pour assurer un auto-diagnostic de la box. Plusieurs répéteurs sont fournis dans l'offre pour couvrir l'ensemble d'un bâtiment et garantir "une connectivité optimale". Concernant les données, la Freebox Pro est dotée de deux emplacements de disque durs, dont l'un intégré qui possède une capacité de 1 tera pour le stockage, avant que les données ne soient envoyées sur le cloud, dans trois data center de Free. "Nous incluons également une ligne en 5G avec 150 Go de données et 25 Go en roaming", ajoute Xavier Niel, le fondateur de Free. Les clients auront la possibilité d'ajouter des forfaits supplémentaires à 9,99 euros par mois.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Avec Free Pro, l'opérateur espère gagner 5% de part de marché d'ici 2024 et réaliser avec cette activité 400 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. "Nous pouvons couvrir plus de 20 millions de foyers FTTH", souligne Thomas Reynaud, directeur général, en espérant de belles perspectives de déploiement grâce au télétravail. Pour assurer un déploiement massif, Free mise sur le prix. La box est proposée à 39,99 euros par mois la première année, puis à 49,99 euros par mois sans engagement. Un prix auquel il faut ajouter une cinquantaine d'euros de frais de raccordement. La box est appelée à évoluer par la suite. "Nous ajouterons des services, à l'image de notre outil de gestion multi-SIM compris gratuitement dans l'offre."