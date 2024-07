Alphabet met 5 milliards de dollars de plus dans Waymo

Alphabet, propriétaire de Google, renforce son soutien à Waymo avec un investissement visant à solidifier sa position de leader dans le domaine des technologies de conduite autonome.

La société mère de Google, Alphabet, a récemment annoncé un investissement supplémentaire de 5 milliards de dollars dans sa filiale dédiée à la conduite autonome, Waymo. Cet engagement financier sur plusieurs années marque un tournant décisif pour l'entreprise qui cherche à étendre ses opérations et à renforcer ses capacités technologiques dans un marché de plus en plus compétitif.

Ruth Porat, directrice financière d'Alphabet, a révélé cet investissement lors de la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre. Cet apport financier s'inscrit dans la continuité des niveaux d'investissement annuels récents et vise à soutenir Waymo dans le développement de ses technologies de conduite autonome.

Selon Techcrunch, Ruth Porat a également souligné l'importance de Waymo au sein du segment "other bets" d'Alphabet, qui englobe plusieurs projets innovants tels que Verily, Calico, Google Ventures et Wing, une société spécialisée dans les drones.

Alphabet prévoit de détailler davantage cet investissement dans son formulaire 10-Q, qui sera bientôt déposé. Cet investissement est destiné à améliorer l'efficacité opérationnelle et à maintenir la position de leader de Waymo dans le domaine des technologies autonomes.

Expansion des services de Waymo

Waymo continue d'élargir son offre de services de conduite autonome. Actuellement, la société propose des trajets sans conducteur à San Francisco, Phoenix, Los Angeles et Austin. Sundar Pichai, PDG d'Alphabet et de Google, a annoncé que Waymo effectue désormais plus de 50 000 trajets payants par semaine. Cette croissance témoigne de l'adoption croissante de la conduite autonome par le public.

En juin, Waymo a ouvert son service de taxi autonome à tous les résidents de San Francisco, supprimant la liste d'attente qui limitait auparavant l'accès. De plus, la société a reçu l'autorisation de facturer des trajets à Los Angeles à partir du 1er juillet, couvrant une zone de 160 kilomètres carrés de Santa Monica au centre-ville de LA. Waymo prévoit également de lancer un service commercial sans conducteur à Austin avant la fin de l'année.<

En plus d'élargir son service de taxi autonome, Waymo cherche à pénétrer le marché lucratif des trajets vers les aéroports, notamment celui de San Francisco. La société dispose déjà des permis nécessaires pour opérer son service de robotaxi 24 heures sur 24 dans la ville de San Francisco et sur les autoroutes menant à l'aéroport. Cette expansion vers les trajets aéroportuaires pourrait représenter une source de revenus significative pour Waymo.

Avec ce soutien financier, Waymo est bien positionné pour accélérer ses développements technologiques et étendre ses services à de nouvelles régions.