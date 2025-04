Les pension de retraites seront versées avec retard au mois d'avril - on connaît la date précise

Les virements des pensions de base arriveront tardivement par rapport aux deux derniers mois. Heureusement, il y a une bonne nouvelle du côté de la caisse complémentaire.

Des millions de retraités vont devoir s'armer de patience ce mois-ci. La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a communiqué son calendrier des versements pour l'année 2025 : la date annoncée pour avril est plus tardive que pour les deux mois précédents. Les plus modestes compteront donc leurs sous pour plus d'une semaine encore.

Pour rappel, la CNAV gère les pensions de retraites de base des salariés du secteur privé, des travailleurs indépendants, des agents contractuels du secteur public, mais aussi des artistes-auteurs, soit environ 15 millions de Français. Cet organisme a également la main sur les pensions complémentaires des indépendants. Or en avril, toutes ces catégories d'anciens actifs devront attendre deux jours supplémentaires par rapport au mois dernier pour toucher leur argent.

En mars, les virements de la CNAV avaient été effectués le vendredi 7. Pour avril, ils ne partiront pas avant le mercredi 9. En raison des délais propres à chaque banque, certains pensionnaires pourraient ne toucher leur dû sur leur compte que quelques jours plus tard, en particulier ceux qui sont installés à l'étranger. Heureusement, il y a une bonne nouvelle du côté de la retraite complémentaire.

La caisse Agirc-Arcco versera en effet les pensions des anciens salariés du privés avec deux jours d'avance par rapport à mars : les virements sont prévus dès le mardi 1er avril par le régime complémentaire. En mars, ils n'avaient été effectués que le lundi 3 : selon la règle, les paiements partent le premier jour ouvré du mois.

Pour revenir à la CNAV, les versements dans les mois à venir sont annoncés entre le 7 et le 9 : le prochain virement partira le vendredi 9 mai, au lendemain des célébrations de l'armistice. La règle est la suivante : les pensions sont envoyées le 9 du mois, sauf si cette date tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, auquel cas elles sont envoyées le jour ouvré précédant ou suivant. Leur arrivée dès le 7 aux mois de février et de mars était donc l'exception et non la règle.

Il existe cependant une autre exception, qui concerne environ 700 000 pensionnaires : ceux qui dépendent du Régime Local d'assurance maladie Alsace-Moselle. Ces derniers voient leur pension de retraite de base versée le premier jour ouvré de chaque mois, en même temps que celle du régime complémentaire. Ce mois-ci, ils toucheront donc tout leur argent dès le mardi 1er avril.

Les retraités qui souhaitent suivre leurs versements de plus près peuvent se connecter à leur espace personnel sur le site lassuranceretraite.fr. Ils pourront y consulter le détail de leurs derniers paiements et demander, si besoin, un relevé de paiement de leur pension. Le site met également à disposition le calendrier des versements pour toute l'année.