Google Pay : lancement en France, comment l'utiliser, connexion à PayPal...

Le portefeuille électronique de Google permet d'effectuer à la fois des paiements en ligne et en magasin. Il est disponible dans près de 30 pays.

Google Pay est un portefeuille électronique, ou wallet, issu de la fusion en janvier 2018 de deux services : Android Pay, une solution de paiement mobile par NFC lancée aux Etats-Unis en septembre 2015, et Google Wallet, une solution de paiement mobile créée dès 2011.

Google Pay est disponible en France depuis le 11 décembre 2018. Le wallet américain s'est lancé avec Boursorama (filiale de Société Générale), N26, Revolut, les applications de paiement Lydia et Boon ainsi qu'Edenred. Aucune grande banque française n'a signé avec avec Google Pay. Le nom de BPCE avait un temps circulé (le groupe bancaire avait été le premier à lancer Apple Pay et Samsung Pay en France). Le groupe Up (Chèque déjeuner) est le prochain sur la liste Google Pay mais aucune date de lancement n'a été communiquée. Neuf commerçants dont Asos, Deliveroo et Etam ont également participé au lancement de Google Pay en France.

Pour pouvoir utiliser l'application Google Pay, il faut être en possession d'un téléphone Android doté de la technologie NFC (sans contact). Ensuite, il faut télécharger l'application et enregistrer ses coordonnées bancaires. Attention : toutes les banques ne sont pas compatibles avec Google Pay. La liste des établissements bancaires partenaires par pays est disponible sur le site de Google.

Il existe trois façons d'utiliser Google Pay : en magasin, dans une application mobile ou sur un site mobile (depuis le navigateur Google Chrome uniquement). Pour payer avec Google Pay en magasin, il faut que le terminal de paiement accepte la technologie sans contact. Pas besoin d'ouvrir l'application, il suffit juste de poser son téléphone sur le terminal. Il est également possible d'ajouter des cartes de fidélité et des cartes cadeaux à Google Pay. Certains marchands proposent même des offres spéciales.

Le processus est également très simple en ligne puisqu'un bouton "Buy with Google Pay" apparait lorsqu'on fait un achat dès lors que le site marchand est partenaire de Google Pay. Même chose pour le paiement via une application. Google Pay est proposé dans la liste des moyens de paiement.

Contrairement aux cartes bancaires françaises limitées à un plafond de 30 euros en sans contact, il n'y a pas de plafond de paiement avec Google Pay.

Depuis juillet 2018, Google Pay permet de stocker des billets d'avions et des places de concerts, comme le fait Apple Pay. Pour l'instant, les seuls billets importables sont ceux issus des plateformes Ticketmaster ou Southwest. Cependant, Google assure que Eventbrite, Singapour Airlines et Vueling seront bientôt concernés.

Google Pay Send (ex-Google Wallet) est la fonctionnalité de Google Pay pour les transferts d'argent entre particuliers. C'est notamment ce que propose les fintech françaises Lydia et Pumpkin ou encore les start-up britanniques Circle et TransferWise. En juillet 2018, Google Pay a fusionné avec Google Pay Send. Les paiements peer-to-peer peuvent désormais se faire directement dans le wallet Google Pay. Les utilisateurs US sont pour le moment les seuls à bénéficier de cette fonctionnalité. Les Anglais sont les prochains sur la liste.

Il est possible d'ajouter un compte PayPal à Google Pay. Une fois les deux comptes liés, l'utilisateur n'a plus besoin de se connecter à PayPal lorsqu'il fait son shopping sur Chrome. Il doit juste cliquer sur la ligne PayPal, en dessous de celle de la carte bancaire, et valider l'achat avec un code PIN. (cf photo ci-dessous). Il est également possible d'utiliser son compte PayPal avec Google Pay en magasin ou via une application. A noter que si le compte PayPal n'est pas assez approvisionné, Google Pay se connectera automatiquement à la banque ou transférera le solde nécessaire de la carte bancaire enregistrée vers le compte PayPal.

Il est possible d'ajouter un compte PayPal à Google Pay. © Capture d'écran JDN

En mai 2018, Google et PayPal ont renforcé leur partenariat. Il est désormais possible d'utiliser son compte PayPal pour payer des produits et services dans tout l'écosystème Google dont Gmail, Youtube et le Google Store. Depuis juin 2019, les e-commerçants qui proposent Google Pay peuvent ajouter l'option PayPal. Cette fonctionnalité est disponible dans les 24 pays où les utilisateurs peuvent associer leurs comptes PayPal et Google Pay.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Google Pay est disponible dans 28 pays, plus que Samsung Pay (25) mais moins qu'Apple Pay (32 pays). En revanche, impossible de connaître le nombre d'utilisateurs de chacun d'eux car aucun ne communique sur ce chiffre. Le nombre des banques françaises qui proposent est quant à lui connu : 10 établissements bancaires et cinq fintech pour Apple Pay, quatre banques et deux fintech pour Samsung Pay.