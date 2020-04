Escroqueries aux crédits : entreprises, soyez vigilantes

Comme à chaque crise, les fraudeurs et arnaqueurs en tout genre en profitent pour soutirer des fonds ou des informations aux entreprises. Ils sont de plus en plus inventifs.

La saison des escroqueries est malheureusement ouverte. A chaque crise son lot d'arnaques en tout genre. Celle provoquée par le Covid-19 rend vulnérable les consommateurs mais aussi les entreprises. Les escrocs et fraudeurs proposent notamment d'octroyer des crédits aux TPE-PME qui n'en verront évidemment jamais la couleur. "Il y a une recrudescence monumentale. Et la malice s'adapte très vite", alerte Olivier Goy, CEO de la plateforme de prêts aux PME October. Même si les prêts garantis par l'Etat sont accessibles à la majorité les entreprises, toutes n'obtiennent pas une réponse positive de leur banque.

Par désespoir, elles peuvent chercher des alternatives sur Internet et tomber sur des escroqueries. Les fraudeurs viennent aussi directement harponner leurs potentiels victimes à coups de faux sites. A première vue, la page web est propre et toutes les mentions légales sont indiquées, dont une immatriculation Orias, l'organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. "L'entreprise peut complètement se faire berner. C'est professionnel", se désole Damien Dupouy, CEO de la néobanque pour professionnels Anytime. Sauf qu'en général, le numéro Orias n'existe pas ou il appartient à une autre société, elle, bien régulée.

L'usurpation de n'importe quelle identité

L'autre arnaque très courante est l'usurpation d'identité. Concrètement, une personne vous contacte par téléphone ou par email en se faisant passer pour un faux conseiller bancaire. L'adresse mail est quasi indétectable car il suffit que l'escroc rajoute une lettre et l'entreprise n'y prête pas attention (exemple : @bnppariibas.fr au lieu de @bnpparibas.fr) Ce dernier vous demande des informations confidentielles pour pouvoir vous octroyer un crédit et peut ainsi détourner des fonds. "Beaucoup d'entreprises sont prêtes à déposer un dossier pour un prêt de seulement 5 000 euros", fait remarquer Damien Dupouy, dont de nombreux clients ont signalé des arnaques.

"Beaucoup d'entreprises sont prêtes à déposer un dossier pour un prêt de seulement 5 000 euros"

Les usurpateurs peuvent aussi se faire passer pour des entités publiques, qui versent des aides en ces temps de crise. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie (dont la capitale est Düsseldorf) a dû faire face à une situation de ce type. Au début du mois d'avril, la région allemande a commencé à verser des aides aux entreprises dans le cadre de la crise liée au Covid-19. Une semaine plus tard, l'opération a été stoppée car 90 faux sites web ont permis de récupérer les données de milliers d'entreprises qui ont fait la demande de ces aides, comme le raconte Bloomberg. Les fraudeurs ont ensuite utilisé ces données pour récupérer les fonds. Les sites étaient pourtant bien référencés sur les moteurs de recherche. Aucune opération de ce type n'a encore été remontée en France.

Contactée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) indique n'avoir reçu aucune plainte récente d'entreprise victime d'arnaque aux crédits. "Pour autant, un nombre important de faux crédits sont proposés via des bannières Internet ou par envoi de courriels (fausses banques, faux intermédiaires, faux crédits de soutien émanant de particuliers…). Au-delà des consommateurs, des entrepreneurs individuels (ou TPE) rencontrant des difficultés de trésorerie pourraient être la cible de telles arnaques", indique l'ACPR au JDN.

Les gestes barrières contre les escroqueries

Le régulateur français, tout comme les établissements bancaires et non bancaires (néobanques, plateformes de prêts…), alertent encore plus que d'habitude les entreprises sur ces escroqueries. Afin de ne pas tomber dans le piège, voici les "geste barrières" à appliquer :

Si vous recevez une offre par mail, ne cliquez pas sur le lien mais tapez directement l'adresse du site dans votre navigateur

dans votre navigateur Vérifiez que l'entreprise est autorisée à proposer du crédit. Pour octroyer des prêts, il faut obligatoirement disposer d'un agrément . Rendez-vous sur le site du Regafi, registre des agents financiers agréés, et sur celui de l'Orias.

. Rendez-vous sur le site du Regafi, registre des agents financiers agréés, et sur celui de l'Orias. Vérifiez si le site qui propose un crédit est sur la liste noire de l'ACPR, qui est mise régulièrement à jour

qui est mise régulièrement à jour Méfiez-vous des offres de crédit très avantageuses (sommes prêtées élevées, durées de remboursement particulièrement longues…)

Méfiez-vous des emails provenant d'expéditeurs inconnus. Vérifiez bien l'adresse email complète.

Ne partagez aucune information confidentielle (login, mot de passe, code de carte bancaire...) par mail ou téléphone. Les échanges d'informations se font systématiquement sur l'espace client de votre établissement bancaire, qui est sécurisé.

(login, mot de passe, code de carte bancaire...) par mail ou téléphone. Les échanges d'informations se font systématiquement sur l'espace client de votre établissement bancaire, qui est sécurisé. Si vous avez le moindre doute sur une tentative de fraude, alertez immédiatement le service client de votre banque

Ne versez aucune somme d'argent pour l'obtention d'un prêt ou le déblocage des fonds.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si vous avez été victime d'une offre frauduleuse, vous pouvez déposer une plainte sur ce site : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr. Vous pouvez également contacter Info Escroqueries en appelant le 0805 805 817 (service et appel gratuits du lundi au vendredi de 9h à 18h30).