Le Saloon Private Equity réunit les VC le 17 septembre 2020

Cet événement gratuit, qui a uniquement lieu en ligne, mettra en avant l'impact de la crise liée au Covid-19 sur le capital-risque et les projections sur les mois à venir.

Depuis, le début de la crise, le gouvernement n'est pas le seul au chevet de la French Tech. Les start-up tricolores peuvent compter aussi sur leurs investisseurs, que sont notamment les sociétés de capital-risque et capital-investissement. Mais comment les VC (venture capitalists) ont-ils vécu ces derniers mois ? Comment anticipent-ils les semaines à venir ? Quelles nouvelles tendances ont-ils identifié ? Pour répondre à ces questions, Plezi, éditeur de logiciels de marketing automation BtoB organise le 17 septembre prochain une journée de conférences sur le private equity. Cet événement gratuit, dont le JDN est partenaire, aura lieu uniquement en ligne sur Saloon, plateforme d'événements en ligne créée par Plezi.

Au menu de cette journée, six conférences de 45 minutes qui réuniront de grands noms du secteur comme Idinvest, Breega, Alven, Cambon Partners ou encore Raise Venture. En plus des problématiques propres à la crise actuelle, les investisseurs ts analyseront plusieurs tendances : la montée en puissance des fonds avec des logiques sociétales et environnementales, les stratégies de sortie après des séries B et C ou encore les conseils pour séduire un fonds étranger.

Les participants peuvent d'ors et déjà s'inscrire à une ou plusieurs conférences via ce lien. L'intégralité des replays et ressources partagés seront disponibles après l'événement sur la plateforme Saloon.

-> S'inscrire à l'événement